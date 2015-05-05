Yeni Akit yazarı: CHP 'İmam hatipleri kapatmam' deyip başörtüsüne destek versin, bizim evden iki oyu garanti

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin iktidar olması halinde imam hatiplerin kapatılmayacağıyla ilgili yeterli bir açıklama yapmadığını öne sürerek, “Açık açık söyle.. ‘2014-2015 eğitim yılında açılan İmam Hatip okullarının hiçbirine itirazımız yoktur. Hepsi bizim okullarımızdır. Hiçbirini kapatmayacağız.’ Söyle.. Bizim evden bir oyu, sana garanti ediyorum” dedi.

Karahasanoğlu, yazısında Kılıçdaroğlu’na “Bugüne kadar, başörtü konusunda getirilen tüm özgürlük yanlısı yeniliklere destek veriyoruz. Başörtünün kullanımına yönelik kaldırılan tüm engellemeler için, geriye dönüş yönünde hiçbir adım atmayacağımıza söz veriyoruz” deme çağrısı yaparak, “Söyleyin bunları.. Bizim evden ikinci oyu da size garanti edeyim..” ifadelerine yer verdi.

Ali Karahasanoğlu’nun Yeni Akit gazetesinin bugünkü (5 Mayıs 2015) nüshasında yayımlanan, ““İHL’yi biz açtık” diyor da, “kapatmayız” diyemiyor!” başlıklı yazısı şöyle:

Kemal Bey’i dinliyorum..

Hayli profesyonelleşmiş..

Eleştirilere cevap verirken..

Kelimeleri özenle seçiyor.

Cümleyi büyük bir itina ile kuruyor..

“İmam hatipleri biz açtık” diyor..

Bu sözden anlaşılan şu..

“Biz İmam Hatipleri kapatmayız. Bize ‘İmam Hatipleri kapatacaklar’ eleştirisi yapanlar, yalan söylüyor.”

Kemal Bey’in demek istediği bu gibi görünüyor da..

Bunu demiyor..

Sadece şunu diyor:

“İmam Hatipleri biz açtık!”

Eee.

Ne yapalım siz açtı iseniz?

O okulları sizin açmış olmanız (onlar mı açtı-açmak zorunda mı kaldılar-tahrif etmek için mi açtılar tartışmasına hiç girmeyelim) kapatmamanızın garantisi mi oluyor?

Açık açık söyleyin, biz de rahat edelim.

Şöyle açık açık, “Biz mevcut İmam Hatipleri kapatmayacağız” desenize..

Kimden korkuyorsunuz?

Veya şöyle söyleyelim.

Kimi kandırıyorsunuz?

Kimi aptal yerine koyuyorsunuz?

•

Sadece Anayasa Mahkemesi’nin arşivine girsek..

CHP’nin neler yapacağı, bugüne kadar neler yaptığından belli olur.

Başörtü yasağının kaldırılmasına karşı çıkan kim? Bunun için Anayasa Mahkemesi’ne gidip dava açan kim?

CHP..

Kur’an kursuna gitme için yaş sınırının kaldırılmasına karşı çıkan kim?

CHP...

İmam Hatiplilerin önündeki katsayı engelinin kaldırılmasına karşı çıkan kim?

CHP..

Anayasa Mahkemesi’nin arşivinde, bu dosyalar taptaze duruyor..

30 yıllık - 40 yıllık dosyalar olarak değil..

2 yıllık - 3 yıllık dosyalar bunlar..

Ve bu CHP, geçmiş karşımıza, “Bize ‘İmam hatipleri kapatacak’ diyorlar. Biz İmam Hatipleri açan partiyiz be..” hatırlatması yapıyor....

Bir cümle daha ekle o zaman, Kemal Bey..

Açık açık söyle..

“2014-2015 eğitim yılında açılan İmam Hatip okullarının hiçbirine itirazımız yoktur. Hepsi bizim okullarımızdır. Hiçbirini kapatmayacağız.”

Söyle..

Bizim evden bir oyu, sana garanti ediyorum.

•

Beyefendiler uyanık..

Seçim öncesindeyiz ya.

Safız ya..

“İmam Hatipleri biz açtık” diyerek..

“İmam Hatipleri kapatacaklar” eleştirisine cevap vermiş oluyorlar..

Akılları sıra..

Oysa bu kadar sicili kabarık bir partinin..

İmam Hatiplerle bir sorunu gerçekten yok ise.

Açık açık deklare etmesi gerekir..

“Anayasa Mahkemesi’nin arşivinde duran o davaların tümündeki müracaatlardan dolayı, utanç duyuyoruz. Bir daha o tür yasakçı müracaatlarda bulunmayacağımıza, halkın huzurunda söz veriyoruz” demeleri lazım.

Söyleyin bunu...

Ve ilave edin..

“Bugüne kadar, başörtü konusunda getirilen tüm özgürlük yanlısı yeniliklere destek veriyoruz. Başörtünün kullanımına yönelik kaldırılan tüm engellemeler için, geriye dönüş yönünde hiçbir adım atmayacağımıza söz veriyoruz.”

Söyleyin bunları..

Bizim evden ikinci oyu da size garanti edeyim..

•

CHP’nin genel başkanı, halkı enayi yerine koyarken..

Onun ikiz kardeşi HDP eşbaşkanı da, bir başka benzer uyanıklığa imza atıyor..

“Silah tehdidi altında oy kullanan birisini gösterin, ben özür dileyeceğim” diyor..

Sanki beyefendi, PKK’nın garantörü..

PKK’nın ne yapacağının, ne yapmayacağının izni, bu adamdan alınıyor sanki..

Dolayısı ile..

PKK’nın böyle bir şey yapmayacağının garantisini veriyor, Müslüman halkın oyunu, ateistlere devşirmeye çalışan eşbaşkan..

Bu hokkabaza soralım..

Bu ülkede, 5 bine yakın güvenlik görevlisini öldüren PKK değil miydi?

30 bine yakın sivilin ölümüne sebebiyet veren, PKK değil miydi?

Böylesi eli kanlı bir terör örgütünün, sandığa giden insanlara tehditte bulunması, size çok mu anormal geliyor?

İnsan öldürmek anormal değil.

Sandığa gidene tehditte bulunmak anormal, öyle mi?

Öyle mi, eşbaşkan?

•

Büyük çoğunluğu samimi Müslüman olan Kürtlerin oylarına göz diken HDP, bir hadis-i şerifi tersinden alarak, küstahça meydan okumuş..

“Kadın kimseye emanet değil”miş..

İslam Peygamberi, kadınlara haksızlık edilmemesi için dikkat çekmiş..

Bunlar da küstahlık ediyorlar..

“İstemiyoruz” diyorlar..

İstemiyorsanız, kendi adınıza söyleyin..

Başka kadınları niçin işin içine katıyorsunuz?..

Sokaklarda her gün kadın cinayetleri işlenirken..

Polisler bu sebeple suçlanırken.

Mahkemelerde savcılar, hakimler suçlanırken..

Size ne zararı var, “Kadınlar, Allah’ın emanetidir” sözünün?