Yeni Akit yazarı: Birçok alanda yaşadığımız sıkıntılı süreç, rakam hokkabazları sayesinde olanın çok ötesinde bir fotoğraf gibi bize sunuluyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Birçok alanda yaşadığımız sıkıntılı süreç, rakam hokkabazları sayesinde olanın çok ötesinde bir fotoğraf gibi bize sunuluyor" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, "Gerçek rakamlar alınıp, takla attırılıp, bambaşka bir tablo halinde size sunuluyor.. Dışardan baktığınızda, “rakamlar doğru” diyorsunuz. Ama o rakamların içinde bulunduğu diğer rakamlar verilmediği için, bambaşka bir tablo size empoze edilmiş oluyor. Özellikle de salgın sonrasındaki global değişikliklerin Türkiye’ye yansıması.. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında yaşanan gelişmelerin, Türkiye’ye etkileri sebebi ile enflasyon başta olmak üzere birçok alanda yaşadığımız sıkıntılı süreç, rakam hokkabazları sayesinde olanın çok ötesinde bir fotoğraf gibi bize sunuluyor.. Bu çarpıtmaları önlemek için, bir kanun çalışması yapılmış. İstatistiki rakamlar yayınlamak isteyenler, hazırladıkları verileri, alt yapıları ile birlikte TÜİK’e onaylatmak zorunda olacaklar, aksi takdirde izinsiz yayınlama halinde hapis cezası söz konusu olacak." ifadesini kullandı.