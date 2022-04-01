Yeni Akit yazarı Beren Saat'i hedef aldı: Bir adam da çıkıp "Otur oturduğun yerde” diyememiş mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde “İklim Elçisi” olarak ödül alan sanatçı Beren Saat'i hedef aldı. Karahasanoğlu, “Beren Saat isimli oyuncunun konuşmasını nasıl hazmettiniz? Bir adam da çıkıp 'Beren misin, Saat misin, bozuk musun, plak mısın, otur oturduğun yerde' diyememiş mi?" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında, "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı. İşe bakın ki.. Mevcut iktidarı, 'Her konuyu siyasileştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yürütmenin ve AK Parti’nin de genel başkanı olması hasebi ile olduk-olmadık yerlerde siyasi görüşlerini açıklıyor.. Toplumun bu kadar politize olması doğru değildir' diye eleştirenler. AK Parti’ye yakın olmakla suçladıkları ATO’nun organizesinde düzenlenen.. AK Parti’ye yakın isimlerin yönetiminde olduğunu söyleyip, sabahtan akşama kadar iftiralar savurdukları kurumların öncülüğünde düzenlenen.. Daha daha sayacağım ama.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geceli gündüzlü çalışmasının hatırına.. Kızgınlığımı bastırıyorum.. Sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum.. Ve soruyorum:- Bakanları bile çağırdığınız, ancak onların dahi siyasi konuşma yapmadıkları bir fuarda, n’olursunuz, mantıklı bir cevap verir misiniz: Beren Saat isimli oyuncunun konuşmasını nasıl hazmettiniz?” yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözler sarfedilirken, fuarda bir tane adam çıkıp, "Cumhurbaşkanımız şu an. Ukrayna ile Rusya’yı bir araya getirme mücadelesini verirken, bir yandan da Özbekistan’a ziyaretinin hazırlığını yapıyor. Otur oturduğun yerde, Beren misin, Saat misin, bozuk musun, plak mısın, CHP’nin sözcüsü müsün. Otur oturduğun yerde” diyememiş mi?"

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