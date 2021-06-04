Yeni Akit yazarı: Bahçeli’nin kurduğu cümleler öylesine aşırı, temelsiz ve tutarsızdı ki...

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, Ayasofya'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'ı sert sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.

Yazısında, "Kemalist ideoloji ve kadrolar yaptıkları hiçbir haksızlık, aşırılık, zorbalık veya günahlar için pişmanlık beyan edip özür dilemiyor hâlâ. Mustafa Kemal her ne yaptıysa harikadır, mükemmeldir, eşi benzeri bulunmaz iyiliktir ve hiçbir surette tartışmaya açılamaz gibi fanatik bir saplantı maalesef bir devlet politikası olarak sür-git devam ediyor. Ayasofya’yı ibadete kapatmaktan dolayı özür dileyen olmadığı gibi bunca sene çıkardıkları çirkin engellerle övünemeye devam ediyorlar bir de" diye yazan Alpay devamıNDa ise Bahçeli'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Her durumda “Tek Adam, Ulu Önder, Ebedi Şef”e şükran ve sadakat duymamız gerekiyor, aksi durumda eleştiri ve itirazları yapanları derhal meczup, mürteci, kendini bilmez, provokatör, hain veya ajan gibi en çirkin yaftalarla mahkûm ediliyor.

Ayasofya’daki icazet töreni sonrasında Bakara Suresi 114. Ayeti Kerimeye dayanarak dua okuyan hocayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP kadroları gibi Meral Akşener ve İYİ Parti kadroları da çirkin bir dizi ithamla mahkûm etmeye kalkıştılar.

Fakat MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kurduğu cümleler öylesine aşırı, temelsiz ve tutarsızdı ki ne İslam’ın temel esaslarıyla ne de yakın tarihin siyasi ve toplumsal tecrübeleriyle telif etme imkânı vardı. Adeta “Olmasaydın Olmazdık” karanlığı ve dayatması form değiştirip karşımıza dikiliyordu.

Mesela şu cümlede koskoca bir halkın iman sahibi olması bile bakın mutlak manada nasıl Ulu Önder’e bağlanıyor: “Atatürk tarih sahnesine çıkmasaydı, İslam’ın bekçisi olmasaydı doğdunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir Kilise’de vaftiz mi olurdunuz?” Madem Bahçeli’nin dediği gibi kulağımıza okuna ezanı bile Ulu Önder’e borçluyuz o halde hayat tarzımız aynen şöyle olacakmış: “Atatürk’ü rahmetle anmak, ona saygı duymak, onun eserlerine sadık kalmak her nesil, her Türk evladı için ödevdir.”

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