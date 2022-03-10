Yeni Akit yazarı: “Ayçiçek yağı, benzin zamlandı” diyerek hükûmete saldıran, “açız” diye bağıranlara İstiklal Savaşı günlerini anlatmalıyız

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı bugünkü yazısında 12 Mart 1921’de TBMM’de kabul edilen İstiklal Marşı’nın milletin ortak değerler anlaşması olduğunu yazdı. İstiklal Marşı’nın toplumun bağımsızlık inancını ve kutsalları için mücadele azmini ortaya koyduğunu yazan Kavaklı, marşın manasının gençlere ve çocuklara iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

“Vatan ve bağımsızlık yağa, patates ve soğana feda edilebilecek şeyler değildir” diyen Kavaklı yazısına özetle şöyle devam etti: "İman, güç kaynağıdır. Materyalist, ateist ve dinsizler maneviyat gücünden mahrumdurlar. Ayçiçek yağı, patates, soğan, benzin, mazot zamlandı diyerek kendi hükûmetine saldıran, yandık, yok olduk, açız diye bağıranlara İstiklal Savaşı verdiğimiz yokluk ve yoksulluk günlerini iyi anlatmalıyız."

Yazının tamamını okumak için tıklayın