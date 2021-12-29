Yeni Akit yazarı: Ayasofya’nın tekrar cami haline getirilmesi ülkemiz üzerindeki lanetin kalkmasına sebep oldu

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, bugünkü “Faizden kurtulmanın yolu katılım bankalarıdır” başlıklı yazısında “Ezanın orijinal hale kavuşturulması ve Ayasofya’nın tekrar cami haline getirilmesi ülkemiz üzerindeki bedduanın ve lanetin kalkmasına sebep oldu” dedi.

“Eski günlerimizde olduğu gibi Türk milletinin İslam’ın bayraktarı ve öncü devleti olmasını bekleyebiliriz” diyen Kara, bundan sonra yapılması gereken önemli işlerden bir tanesinin de “Allah’ın yasakladığı faiz ve tefecilik belasından kurtulmak” olduğunu yazdı.

“Bazı gafillerin faizin azına helal diyerek saf insanları tuzağa düşürdüğünü” yazan Kara, “Peki, yaşadığımız bu asırda haramlardan kurtulmanın çaresi yok mudur?” sorusunu sorarak yazısına özetle şöyle devam etti: “Elbette vardır. Hatta dindar insanlar çok kolay bir şekilde bu faiz, içki ve kumar gibi pisliklerden kurtulabilir. İşte katılım bankaları, başvuracağımız yöntemlerden bir tanesidir.

Bazı haramzadeler ‘yahu bunlar da faize yakın kâr payı veriyorlar’ diyerek fitne uyandırmaya çalışmaktadırlar. Bu iftira ve çamur atmakta pek mahir faizcilere şunu söyleyebiliriz. Katılım bankaları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çalışır ve faiz alıp vermeleri yasaklanmıştır."

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