Yeni Akit yazarı: Avrupa uyum yasalarını ve gayri millî eğitim sistemini acilen çöpe atmalıyız!

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, İslam dinin baskıyı, şiddeti, sömürüyü ve her türlü terörü ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirterek “Aile boşanmalarının, kadına ve erkeğe şiddetin, çocuk istismarlarının, cinayetlerin, zinanın, fuhşun, faizin, her çeşit terörün, çeşitli hileli yollarla soygunların ve esrar, eroin gibi uyuşturucu bağımlılıklarının artarak devam etmesinin ana sebebi olan bu necis Avrupa uyum yasalarını, çarpık ve karışık gayri millî eğitim sistemini acilen çöpe atmalıyız! “ dedi.

İslam dininin baskıyı, şiddeti, sömürüyü ve her türlü terörü ortadan kaldırmayı hedeflediğini yazan Yılmaz, “Bugün tüm dünyada İslam dışı; Kapitalizm, Komünizm, Sosyalizm, Kamalizm, Laisizm, Deizim, Budizim gibi beşeri ideoloji ve düzenlerle ve tüm Şeytani yollar ile Allahımıza şirk koşulmaktadır!” diye yazdı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen eski Rize milletvekili Yılmaz, Çin, İsrail, ABD ve Avrupa Birliği Hindistan, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere’nin yeryüzünün en büyük zulüm çetesi olduğunu yazdı. Yılmaz, bu devletlere karşı yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Bu zalim ‘’Beşli Çete’’ devletler eliyle devam ettirilen silahlı ve silahsız savaşlarla dünya insanlığının aklı, canı, malı, nesli, namusu, kültürü ve hukuku işgal altındayken biz Müslümanlara düşen İmani, Ahlaki ve Vicdani sorumluluğumuz vardır!

-Bu zalim İşgalci haydut Devletlerin ürettikleri Mallarına Ekonomik boykot her Müslümanın ve Halkı Müslüman Ülkenin İmani görevi olduğu gerçeğini hayatımızda uygulamalıyız! Bu yolla onların Müslümanlara ve ülkelerimize uyguladıkları ekonomik ambargoyu onlara uygulamayı başararak zulümlerini durdurmalıyız!

-Önce bu azgın saldırgan Emperyalist Devletlere karşı Devletimizi her türlü Şirk yani zulüm kanunlarından arındıracak şuurlu bir toplum oluşturmalıyız!

- Hâlâ cezaevlerinde olan genç yaşta meşru evlilik mazlumlarının, Süresiz nafaka mağdurlarının feryadına, ahlarına ve beddualarına sebep olan Avrupa’ya uyum yasalarıyla kendi vatandaşlarımıza zulüm yapmaya devam etmekten acilen vazgeçerek tövbe etmeliyiz!

- Aile boşanmalarının, kadına ve erkeğe şiddetin, çocuk istismarlarının, cinayetlerin, zinanın, fuhşun, faizin, her çeşit terörün, çeşitli hileli yollarla soygunların ve esrar, eroin gibi uyuşturucu bağımlılıklarının artarak devam etmesinin ana sebebi olan bu necis Avrupa uyum yasalarını, çarpık ve karışık gayri millî eğitim sistemini acilen çöpe atmalıyız!

-Hak ve adalet temeliyle yeniden ayağa kalkacak devletimizi maddi ve manevi güçlü hale dönüştürmek için birbirimizi yemekten, birbirimizle uğraşmaktan, birbirimizin kuyusunu kazmaktan ve birbirimize zulmetmekten acilen vaz geçmeliyiz!"

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