Yeni Akit yazarı Alpay: TÜİK’in enflasyon hesabıyla çarşıda pazarda yaşanan hayat pahalılığı arasında da epeyce bir uyumsuzluk var

Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, "Evdeki hesap ile çarşıdaki hesap arasındaki uyumsuzluk gibi TÜİK’in enflasyon hesabıyla çarşıda pazarda yaşanan hayat pahalılığı arasında da epeyce bir uyumsuzluk var." değerlendirmesini yaptı.

Alpay, "TÜİK rakamlarına bakarak teselli olmak istesek de son birkaç yıldır giderek artan bir biçimde çarşı pazarda karşılaştığımız sıkıntılı manzara buna mani oluyor. Evet, bazı önemli sorunlar var ve bu sorunların yükseliş trendinde olduğuna dair hem çok sayıda gösterge var hem de kamuoyunda negatife doğru evrilen ruh hali maalesef daha bir belirginleşiyor." düşüncesini dile getirdi.

Alpay yazısında, "Türkiye’de hem üretim sektöründe hem de market sektöründe çok boyutlu bir savaş yaşanıyorken sistematik ve uzun vadeli suni ve fahiş fiyatlandırma seçeneği istisnai birkaç alan dışında gerçekçi değil. Marketlerdeki etiketlerin veya alışveriş fişlerinin fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı’na göndermekle çözüm yolu kolaylaşmayacak maalesef. İnşallah geçen yıl yapıldığı gibi siyasetçiler ve yerel yöneticiler zabıtalar ve kameralar eşliğinde baskınlar modasına sarılmazlar. Depo baskını veya stokçulara suçüstü adı altında polisiye tedbirlerle çarşı ve pazarda rahatlamaya gidileceğine yönelik adımlar atılmaz. Sakince, sabırla ve makul adımlarla pazardaki yangını söndürmek üzere söylem ve politika geliştirmek dışında önümüzde sonuç alıcı bir seçenek durmuyor." düşüncesini dile getirdi.