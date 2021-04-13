Yeni Akit yazarı Alpay: İyi Parti ırkçı siyasetle, nefret aşılayan ideolojisiyle hayırlı hiçbir sonuç elde edemeyecektir

Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, "ırkçı siyaset ve nefret ideolojisinin bazı sembol isimleri" olduğunu belirterek, "CHP meselesini bir kenara koyup bugün için İyi Parti’nin 'yabancı düşmanı' siyaseti üzerinde duralım. 'Suriyeliler yabancı mı?' Neden Müslüman kardeşimiz, komşumuz ve Allah’ın emanetleri yabancı olsun ki? Bizler neo-Nazi miyiz, faşist miyiz? Yoksa ulusal menfaatleri din edinmiş ve Allah’ın emrettiği adalet ve merhamet duygularına sırt çevirerek asalet ve fazilet sahibi olabileceğimizi, dünya ve ahirette kurtulabileceğimizi mi sanıyoruz? İslami kimliği tahfif ve tahkir edip Ata/Türkçü kimlikle yoluna devam edeceklere söyleyecek fazla bir söz yok" dedi.

Alpay yazısında, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçen haftalarda çok güzel bir iş yaparak Doğu Türkistanlı kız kardeşimizi grup toplantısında kürsüye çıkarmış ve Çin Devleti’nin toplama kamplarında işlediği zulümleri anlatmasına fırsat vermişti. Bu tavır bir taraftan AK Parti ve MHP’nin Çin’e yönelik hemen hiçbir tepki içermeyen siyasetlerine yönelik kamuoyunda olumlu bir karşılık da bulmuştu. Peki, Sn. Meral Akşener Halep’ten, Humus’tan, Hama’dan, Deyriz Zor’dan veya İdlib’ten Türkiye’ye sığınmış bir kız çocuğunu grup kürsüsüne çıkarıp şöyle diyemez mi? 'Anlat kızım Baba Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed size nasıl kıydı? Esed rejimin işkencehanelerinde kaybolan anaları babaları bir anlat bize. Anlat kızım; Rusya ve İran orduları Suriye’nin güzelim şehirlerini nasıl barbarca harabeye çevirdiler? Ayağı kolu kopmuş kardeşlerini, bombardıman altında travma yaşayıp dengesini kaybetmiş komşularını anlat' deseydi daha doğru ve güzel bir siyaset yapmaz mıydı?" ifadesini kullandı.

Alpay, "Doğu Türkistan’daki Çin zulmüyle Suriye’deki, Esed+Rusya+İran zulmü arasında nasıl bir tefrik yapacağız. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Çin, Suriyeli kardeşlerimizi Esed+Rusya+İran 'terörist' ilan etti diye onlara yabancı ve işgalci muamelesi yapacak değiliz herhalde. İyi Parti ırkçı siyasetle, nefret aşılayan ideolojisiyle hayırlı hiçbir sonuç elde edemez, edemeyecektir. Irkçılık şeytani bir hastalık, nefret ideolojisi Hitler ve Stalin’den Beşşar Esed ve Şi Jinping’e miras kalan bir çürüme ve çöküş yoludur. Bu yol ülke ve topluma şeref ve haysiyet kazandırmadığı gibi temel hak ve özgürlükleri felce uğratıp refah ve güvenliği de bir hayale dönüştürür. Rahmet iklimini ırkçı siyaset ve nefret ideolojisiyle zehirlemekte inat edilmez umarız" görüşünü savundu.