Yeni Akit yazarı Alpay: AKP'li Özhaseki'nin CHP ve HDP yakınlaşmasını kast ederek sarf ettiği cümleler yenilir yutulur gibi mi

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin CHP ve HDP seçmenlerine yönelik olarak "Lanet olsun oylarına" sözlerini eleştirdi. Alpay, "Özhaseki'nin CHP ve HDP yakınlaşmasını kast ederek sarf ettiği cümleler yenilir yutulur gibi mi" düşüncesini dile getirdi.

Alpay, "Kurtuluş ve huzurun, refah ve güvenliğin garantili reçetesi olarak sunulan HDP’nin kapatılması kampanyası en absürt ve tehlikeli çıkışları kışkırtmaktan başkaca bir işe yaramıyor nihayet. Her ne kadar geri alıp özür dilemiş olsa da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin CHP ve HDP yakınlaşmasını kast ederek sarf ettiği şu cümleler yenilir yutulur gibi mi Allah aşkına: 'Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin.' Daha vahim bir mantığı Hürriyet yazarı Nedim Şener şöyle inşa ediyor maalesef: 'HDP’ye oy veren 6 milyon kişi, benim askerime kurşun yağdırıyor demektir. Hiç tartışmıyorum. HDP’ye oy veren, PKK’nın kalaşnikof kurşunu neyse." ifadesini kullandı.

Alpay yazısında şunları kaydetti:

"Milyonlarca insan nasıl oldu da her türlü vahşeti temsil eden PKK’nın uzantısı HDP’yle paralel bir siyasal çizgide konumlandığını objektif olarak araştırıp soruşturan yok hâlâ. Bu süreci PKK ve HDP’nin propaganda başarısına veya dış güçlerin oyununa bağlayıp izah etmek olacak iş değil. Geçmişten bugüne siyasetin, bürokrasinin, yargı ve medyanın yangına körükle, benzinle çare aramaya kalkan aymazlıklarını da kimse (s)aklamaya kalkışmasın. PKK’ya yönelik haklı öfkeyi HDP’ye, HDP’ye yönelik meşru öfkeyi tabanına yansıtmak ahlaken de hukuken de altından kalkılamayacak kadar büyük problemler doğurur. Toplumu suçlayan siyasetçi, siyaseti suçlayan bürokrasi ve yargı, bürokrasi ve yargıya güvenmeyen toplum gibi ateşte örülü fasit bir çemberin oluşturulması ülke için en büyük tuzaktır. İhanet yaftasının ucuzladığı, terör ithamının yaygınlaştığı, en küçük ihtilafları bile kripto isnatlarıyla izah edildiği iklimde sıkıntılar çoğalır, ümitler azalır. Bu iklim de sahiplerine de muhataplarına da hayır ve bereket, adalet ve özgürlük getirmez asla."

TIKLAYIN | “Lanet olsun oylarınıza” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: İfadelerim aşırıya gitmiş olabilir