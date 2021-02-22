“Lanet olsun oylarınıza” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: İfadelerim aşırıya gitmiş olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz" açıklamasındaki ifadelerine ilişkin olarak, "Aşırıya gitmiş olabilir" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özhaseki, "Evet ‘lanet olsun' kısmı aşırıya gitmiş olabilir.HDP'nin tavrını anlayabiliyorum ama CHP'lilerin bir kez olsun HDP'ye ‘terörle aranıza mesafe koyun' dememesini anlamakta zorlanıyorum. Evet, aşırıya gitmiş olabilir. ‘Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez. Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil.” düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz” diye konuştu.

TIKLAYIN | AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den CHP ve HDP'ye: Seçimlerde 4 oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz, lanet olsun oylarınıza