Yeni Akit yazarı Akben’den ‘Help Turkey’ paylaşımı yapanlara: 'Help’çi teröristler

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben, orman yangınlara müdahale için ‘Help Turkey’ paylaşımı yapanlar için "Help’çi teröristler"ifadesini kullandı. Akben yazısında, “Gâvurlarla kol kola onlardan aldıkları emirlere göre hareket eden ve taraftarlarını aldatma hususunda olmadık kılıklara giren bu bukalemunların yeni bir marifeti demeyeceğim, bilindik bir marifetleri yine bugünlerde ortalıkta dolaşıyor. Gâvurdan dostun olmayacağının binlerce yaşanılmış örnekleri olmasına rağmen gâvura el açıp el aman dilemeleri." görüşünü savundu.

Akben yazısında, "Son on günü, tarih kitapları nasıl yazacak doğrusu merak ediyorum.Neler yaşamadık ki, bir tarafta milletimizin canhıraş yangınla ölümüne mücadelesi, diğer tarafta durumdan vazife üretmek için abuk subuk içeriden dışarıdan çatlak havlama sesleri… Sağduyu sahipleri bir kez daha kazançlı çıktı. Devletimiz tüm imkanları seferber ederek; ülkemizin dört bir yanını ateşe vererek durumdan vazife çıkarıcı yerli-yabancı tüm hain ve işbirlikçilerinin hevesini kursaklarına tıkayarak boğdu. Tıpkı Gezi’de, Kaz dağlarında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ve hâlâ devam ettirilen ekonomik savaşta olduğu gibi." düşüncesini dile getirdi.