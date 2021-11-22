Yeni Akit yazarı: Ak Parti re’sen emekli askerlerle helalleşecek mi?

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, 28 Şubat sürecinde yaklaşık 10 bin askerin re’sen emekliye sevk edildiğini ve haklarının verilmediğini belirterek "Ak Parti iktidarı, yapmadığı veya yapamadığı bu icraatlardan dolayı asker arkadaşlarımızla ve halkımızla helalleşmeli ve açılmış hatta cerahat haline gelmiş yaraları kapatmak zorundadır" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısına değinen Kara, "Ak Parti re’sen emekli askerlerle helalleşecek mi?" başlıklı yazısında “Biz ana muhalefet partisinin helalleşme çabalarını bir kenara bırakalım. Bunun yerine neredeyse 20 yıldan beri iktidar partisi olan Ak Parti’nin, darbeci askerlerin yaptığı yıkıma karşılık yapmayı vaat ettiği fakat yıllar geçtiği halde hâlâ başaramadığı re’sen emekli askerlerin trajedisine el atmanın gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye yazdı.

28 Şubat süreciyle ilgili bilgiler paylaşan Kara, “ 10 bin asker ordudan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunların 1600 kişisi benim gibi YAŞ kararı ile 3300 civarındaki asker ise kararname yolu ile emekli edilmişlerdi. İstifa edip ayrılmak zorunda kalan dindar askerlerin sayısı ise yaklaşık 5000 civarındaydı” dedi.

2011 yılında çıkarılan yasa ile 28 Şubat sürecinde YAŞ kararı ile ordudan atılan askerlerden sadece 1500’ne emeklilik haklarının verildiğini belirten Kara, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bunlarla yüzleşmesi gerekenlerin başında, CHP’nin son açıklamalarını da dikkate aldığımızda, onların engellemesi de kalkacağına göre, Ak Parti hükümeti geliyor.

Kul hakkına girilmiştir. Mevcut kanunlarımızda “tek taraflı haksız fesih” yolu ile işinden ayrılanlara tazminat ödenmesinin gerekli olduğu hükümetin yapması gereken bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık hak edilen tazminatların verilmemesi devletin vatandaşına yaptığı zulümden başka bir şey değildir.

28 Şubat darbecileri yargılanarak müebbet hapis cezası almışlardır. Fakat milletimize verdiği zararlar tazmin edilememiştir. YAŞ kararları ile ordudan ayrılan askerlere verilen hakların kararname ile re’sen ordudan atılan askerlere verilmemesi en hafif ifadesi ile bir vicdansızlıktır.

İşte Ak Parti iktidarı, yapmadığı veya yapamadığı bu icraatlardan dolayı asker arkadaşlarımızla ve halkımızla helalleşmeli ve açılmış hatta cerahat haline gelmiş yaraları kapatmak zorundadır, vesselam…”

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