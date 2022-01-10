Yeni Akit yazarı: AK Parti’nin en büyük rakibi ekonomi ve mutfaktaki yangın; pembe tablolar partiye zarar verir

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, ekonomik kriz nedeniyle partiden kopanlar, gençler ve Kürt seçmen konusunda AKP’yi uyarılarda bulunduğu bugünkü yazasında “Sahadaki gelişmeleri görmemek, halkın beklentilerini yukarıya raporlamamak ve ortamı toz pembe göstermek, bugün için Ak Parti’ye fayda değil zarar verir. Yandık, bittik tellallığının bu ülkeye hiçbir getirisi olmadığı gibi, yaşadığımız süreci doğru okuyamamanın da Ak Parti’ye bir faydası olmaz” görüşünü dile getirdi.

"20 yıldır iktidarda olan AKP’nin en büyük rakibinin Millet İttifakı değil, ekonomi ve mutfaktaki yangın" olduğunu yazan Şanlıdağ’ın “Aydınlığa açık karanlığa kapalı” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Kararsızlar havzasındaki seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu da geçmişte Ak Parti’ye oy veren insanlardır. Seçimler gününde yapılırsa ve Erdoğan bu süreci iyi yönetip, zamları frenler, ekonomiyi de rayına oturtursa, kararsızların adresinin yeniden Ak Parti olacağını söyleyebiliriz. Güneydoğu ve HDP faktörünü iyi analiz etmek gerekiyor. Seçimlerin kaderini, biraz da Kürt seçmenin nereye yöneleceği belirleyecektir. Dolayısıyla Ak Parti; Kürtler, genç kuşaklar ve pahalılık nedeniyle oluşan kararsız seçmene yönelik güçlü bir politika, çözüme odaklı siyaset ve halka nefes aldıracak ekonomik kararları hayata geçirmelidir.

Ak Parti’nin hem siyasi, hem ekonomik, hem de toplumsal zeminini hesaba katmamız gereken bir ortamdan geçiyoruz. Sahadaki gelişmeleri görmemek, halkın beklentilerini yukarıya raporlamamak ve ortamı toz pembe göstermek, bugün için Ak Parti’ye fayda değil zarar verir. Yandık, bittik tellallığının bu ülkeye hiçbir getirisi olmadığı gibi, yaşadığımız süreci doğru okuyamamanın da Ak Parti’ye bir faydası olmaz. Unutmayalım ki, 2001 yılındaki DSP-MHP-ANAP birlikteliği güç sarhoşluğuna yenik düşerek, direksiyon hakimiyetini yitirmiş ve ekonomik kriz karşısında yenik düşmüştür."

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