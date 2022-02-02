Yeni Akit yazarı: AK Parti’den lütuf beklemiyoruz

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, "28 Şubat zulmü ve mağdur edilen insanlara haklarının verilmesi konusu daima ertelenmiş ve unutturulmaya çalışılmıştır. Bu konuda hükümet üyeleri tarafından vaat edilmiş nice sözler vardır. Fakat birçok siyasetçi kör, sağır ve dilsiz rolünü üstlenerek yapması gereken görevleri ihmal etmiştir. Gören zannedecektir ki; hükümetten bir lütuf bekleniyor. Veyahut devlet ulufe dağıtıyor ve bazı insanlar bunu istiyor." düşüncesini dile getirdi.

Kara yazısında, "Ne münasebet efendim! Devletin zulüm ve haksızlık yaparak ordudan ve kamu kurumlarından atmış olduğu binlerce insanın özlük haklarının iade edilmesini ve hiç olmaz ise tazminatlarının verilmesini istiyoruz. Çünkü anayasa ve kanunlar ile belirlenmiş haklar; bizzat devlet tarafından gasp edilmiştir. Yine yasalar çerçevesinde yapılan müracaatlar Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından haklı görülüp Meclis’e ve Ak Parti hükümetine “mağdur edilen vatandaşlarımıza haklarının iade edilmesi gerektiği kararı” bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kara şunları kaydetti:

"Elbette CHP’nin özeleştiri yapması bazı darbeci 28 Şubat generallerinin rütbelerinin sökülerek hapse atılmasından sonra olmuştur. Geç de olsa yapılan yanlışın farkına vardıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Fakat bu acı gerçeği Ak Parti hükümetine ve Adalet Bakanlarına anlatmak; “deveye hendek atlatmaktan” daha zordur. Çünkü kamuoyuna çok yanlış bilgiler verilerek halkımız aldatılmaktadır. Ayrıca ben de bir 28 Şubat mağduruyum. Hatta yazar olmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi; medyada ordumuzda yapılan zulüm ve haksızlıkların dile getirilmeyişidir.

“28 Şubat mağduru askerlere hakları verilmiştir” sözü gerçeği yansıtmamaktadır. En azından doğru olan kısmı çok azdır. Evet, benim de içinde olduğum Yüksek Askeri Şura mağduru bin civarındaki askere emeklilik hakları verilmiştir. İşte hepsi bu kadar. Binlerce insan defalarca “mağdur insanların haklarını iade edeceğiz” sözüne inanmış ve Ak Parti hükümetini desteklemiştir. Son kertede görüyoruz ki; özellikle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yıllar önce vermiş olduğu sözler de yerine getirilmemiştir.

İlk bakanlığı döneminde mağdurlar için hazırladığı söylenen yasa tasarıları kadük olmuştur. Ne yazık ki; sonradan bakan olan Abdülhamit Gül ise konu hakkında kamuoyu önüne çıkıp kuru birkaç söz dahi söylememiştir. "