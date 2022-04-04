Yeni Akit yazarı: AK Parti'de yorgunluk gözle görülür şekilde hissediliyor, bıçak sırtı bir durumla karsı karşıyayız

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdullah Şanlıdağ, "AK Parti'de yorgunluk gözle görülür şekilde hissediliyor, bıçak sırtı bir durumla karsı karşıyayız. AK Parti'nin oy çeperinde daralma var" değerlendirmesini yaptı.

Şanlıdağ yazısında, "Liderinin güçlü olmasından dolayı hâlâ Türkiye’nin en büyük partisi olması özelliğini koruyor. Dış politikadaki başarısı ve içerde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki hizmetlerinden dolayı tüm dünyada varlığını hissettiren ekonomik krize rağmen, Ak Parti’de bariz bir çözülme yok. Ancak seçimi kazanmak da çantada keklik gibi durmuyor. Bıçak sırtı bir durumla karsı karşıyayız. Ak Parti’nin oy çeperinde daralma var. Yorgunluk, gözle görülür bir şekilde hissediliyor. Gerçekçi olmakta fayda var. Her şeyi sütliman gibi görüp rehavete kapılmanın sonu hüsran olabilir. MHP’nin oylarının bugün yüzde 10 barajının altında olduğu bir gerçek." düşüncesini dile getirdi.

Şanlıdağ şu ifadeleri kullandı:

"Kararsızlar, Kürtler ve genç kuşaklar konusunun iyi irdelenmesi gerekiyor. Ak Parti oturup düşünsün: Benim oylarım neden kararsızlar havzasına akıyor? Muhalefet de şöyle desin: Yahu her şeye rağmen Ak Parti’den ayrılan seçmen neden bizi tercih etmiyor? Ortada bir sorun var ve vatandaş bu sorunun üstesinden muhalefetin gelebileceğine inanmıyor. Seçmenin tereddütleri var. Kazanımlarının heba olmasını istemiyor. Çözerse yine Ak Parti çözer dedirtecek bir hamle bekliyor. Seçmene bu inancı verecek olan da sadece Ak Parti’nin kendisidir. Ak Parti dış politikadaki başarısına çok güvenmemeli. Eğer kararsız seçmen, diplomasi trafiği karın doyurmuyor derse, işler tersine dönebilir. Dolayısıyla Ak Parti’nin zamlar ve enflasyon konusuna bir çözüm bulması gerekiyor."