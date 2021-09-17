Yeni Akit yazarı: Aile yangınlarının sebeplerinden biri olan ‘’Kadınlara İş İstihdamı teşvikinden’’ acilen vazgeçilmeli

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, iktidara acil maddi eylem planı çağrısında bulunduğu bugünkü yazısında kadınlara verilen iş istihdamı teşvikinin kaldırılmasını istedi. Yılmaz, “Aile yangınlarının sebeplerinden biri olan ‘Kadınlara İş İstihdamı teşvikinden’ acilen vazgeçilerek, hanımları evinde Eş İstihdamı teşviki artırılmalı ve Avrupa’da olduğu gibi Evinde kendi yavrularına bakan Ana’ya sigortalı Maaş bağlanmalıdır! En azından sigortaları ödenerek ileride emekli olmaları sağlanmalıdır” görüşünü savundu.

Yeni Akit yazarının iktidara yaptığı çağrıda diğer önerileri şöyle:

- Esnafın ve Köylünün belini büken Faiz ve haksız vergi borçlarının tamamı affedilmelidir!

- Faizsiz Katılım Bankaları hülleye dayanan ticaretten vazgeçip, kâr ve zarar ortaklık esasına dayanan İslami Ticarete acilen dönmelidirler!

- Devlet, vergiyi ödeyebilenden almalıdır! Asgari ücret acilen günün şartlarına göre artırılmalı ve Asgari Ücretten ve kazanamayan Esnaftan Vergi zulmü kaldırılmalıdır! Zira; İmamı Gazali (r.a) gibi korkusuz âlimler devrindeki lidere yazdıkları uyarı mektuplarında “Devlet ve İktidarlar imkanı olmadığı için ödeyemeyenlerin vergilerine muhtaç olduğunda yıkılmaya mahkum olur!”

- İstismarlar haricinde iş buluncaya kadar her İşsize İşsizlik maaşı bağlanmalıdır!

- Dar gelirlilere Kira Yardımı başlatılmalıdır!

- Artarak devam eden fahiş kiraları düşürmek için, Faizsiz Kredilerle TOKİ ve Müteahhitlere yeni Konutlar yaptırtılarak arz-talep dengesi mağdurun lehine korunmalıdır!

- Mağdurların TOKİ vs. konut kredilerindeki tüm faiz alacakları iptal edilmelidir!

- Büyük Şehirlerden Taşraya göç teşvik edilmeli! Kendi yöresine Göç edenlere kendi işini kuruncaya kadar her ay maaş bağlanmalıdır!

- Nüfusumuzun çoğaltılması için evlenenlere Düğün yardımı ve Çocuklarına her ay çocuk yardımı teşviki başlatılmalıdır!

- Aile Yangınlarının sebeplerinden biri olduğunu düşündüğümüz ‘’Kadınlara İş İstihdamı teşvikinden’’ acilen vazgeçilerek, hanımları evinde Eş İstihdamı teşviki artırılmalı ve Avrupa’da olduğu gibi Evinde kendi yavrularına bakan Ana’ya sigortalı Maaş bağlanmalıdır! En azından sigortaları ödenerek ileride emekli olmaları sağlanmalıdır.

- Marketlerde ve Piyasada el yakıcı fahiş Fiyatları düşürmek için; hal sayısı artırılarak, Seyyar satıcılar teşvik edilerek, Semt Pazarları Yaygınlaştırılarak, Üreticinin bizzat Haller de malını satmasına imkân verilerek ve Kamyon üstü satıcılara Şehre giriş izni verilerek Ülkemizde çok güçlü olan İki Ana Hal ve Fiyat mafyası çökertilmelidir!

- Meslek Okullarımız ve Fakültelerimiz Pratik eğitimle beraber Teorik eğitim ve öğretimde Yerli Malı Üretimi ve tüketimine yönlendirilmeli ve bu yolla Fiyatların düşürülmesine yardımcı olunmalıdır!

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