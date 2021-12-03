Yeni Akit yazarı: Adam Smith de, Keynes de, Kral Marx da Türkiye'deki döviz artışının mantıklı izahatını yapamaz

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, ihracat ve ithalatın artmasına rağmen döviz kurundaki artışın sürdüğünü yazdı. Karahasanoğlu, “’Adam Smith de, Keynes de, Kral Marx da.. Bu tabloya mantıklı bir izahat yapamaz’ diyoruz..” dedi.

Adam Smith, Keynes, Karl Marx’ın iktisadi yaklaşımlarına aşinalığının olduğunu belirten Karahasanoğlu, “Döviz ile ilgili değer artışının mantıklı bir izahını yapan, konunun uzmanı bir tek kişi görmediğimi söylemeliyim” dedi.

Geçmişte, bazı mantıklı tezlerin ileri sürüldüğünü ve buna “Kardeş, yatırımın yok ise.. Üretimin yeterli değil ise.. Kendi kendine yeten bir toplum değilsen.. Senin paran değer kaybeder. İthalatın, ihracatından fazla ise.. Sattığın mal miktarı ve toplam değeri, dışardan aldığın mal miktarı ve değerinden az ise.. Senin para birimin, dışarının para birimine göre zayıf kalır.” örneklerini veren Karahasanoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un dün açıkladığı ihracat ve ithalat rakamlarına yer verdi.

Kasım ayında ihracatın da ithalatın da artmasına rağmen, dövizdeki değer artışının sürdüğünü kaydeden Karahasanoğlu yazısına şöyle devam etti:

"Biz buna ‘Dış güçlerin operasyonu’ diyoruz..

‘Ekonomi ilmi, bunu izah edemez’ diyoruz..

‘Adam Smith de, Keynes de, Kral Marx da.. Bu tabloya mantıklı bir izahat yapamaz’ diyoruz..

Ama ülke içindeki birileri..

Dövizdeki değer artışının gayet normal olduğunu, Türkiye’de başka bir sonuç beklenemeyeceğini söylüyorlar..

Özellikle de, dövizin değer kazanmasının sebebi olarak, üretim, yatırım vesaire kavramlar üzerinden değil.

İthalat, ihracat kavramları üzerinden değil..

‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu, dolar değer kazandı.. Erdoğan 6 saat sustu, dolardaki artışı geriledi’ diyorlar..”

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