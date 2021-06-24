Yeni Akit yazarı: ABD'nin İran yanlısı 33 siteyi bloke etmesi, düşünce özgürlüğünün geleceği açısından çok ciddi bir tehdit

Yeni Akit yazarı Ahmet Varol, ABD’nin, ABD Adalet Bakanlığı ve FBI damgasıyla, İran yanlısı 33 sitenin bloke edildiğini belirterek “ABD’nin, İran yanlısı olmalarından dolayı birtakım web sitelerini bloke etmesi bütün herkes için tehlike arz eder ve düşünce özgürlüğünün geleceği açısından çok ciddi bir tehdittir” dedi.

Amacının İran yanlısı medyayı savunmak olmadığını belirten Varol, “Ama geçtiğimiz günlerde internette İran yanlısı 33 sitenin ABD Adalet Bakanlığı ve FBI damgasıyla kilitlenmesi, bloke edilmesi olayının da son derece tehlikeli bir gelişme olduğunu dile getirmek istiyorum” dedi.

“ABD’nin, İran yanlısı olmalarından dolayı birtakım web sitelerini bloke etmesini herkes için tehlike arz ettiğini ve düşünce özgürlüğünün geleceği açısından çok ciddi bir tehdit” olduğunu yazan Varol yapılanın ‘eşkıyalık’ olduğunu belirterek, “ABD ile ilişkileri bozulan herhangi bir ülkeyle bağlantılı yayın organlarına karşı bu yola başvurmayacaklarından kimse emin olamaz. O yüzden küresel emperyalizmin başını çeken ABD korsanlarının, İran yanlısı medya organlarını bloke etmeleri karşısında rahatlamamak, böyle bir korsanlığa kapı aralanmasından kaynaklanan tehlikenin farkına varmak gerekir” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın