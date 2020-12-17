Yeni Akit yazarı: 2023 Eğitim Vizyonu düz lise mezunu işsiz sayısını çoğaltmaktan, imam hatip liselerinde öğrenci azalmasına yol açmaktan başka bir şeye yaramadı

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı 2023 eğitim vizyonunu eleştirdi.

Kavaklı yazısında, "Neticede Ziya Selçuk patentli 2023 Eğitim Vizyonu meslek lisesi ve imam hatip liselerinde öğrenci azalmasına, Anadolu liseleri ve özel okullarda öğrenci artmasına yol açmış. Ülkenin ihtiyacı Anadolu Lisesi öğrencisi mi, meslek sahibi gençler mi?Geçen sene üniversite sınavına giren öğrencinin yaklaşık üçte biri üniversite ve yüksekokullarda yer buldu, üçte ikisi açıkta kaldı. Anadolu Lisesi öğrencisi zaten yeterince var ve üniversitelerin kapasitesi üzerinde öğrenci mezun ediyor. Bir gencin meslek öğrenmeden liseden mezun olması, işsizler ordusuna eklenmesidir. Meslek liselerinin kalitesinin artırılması, bu okullardaki uygulamanın mesleğe göre 2-3 yıla genişletilmesi lazım ki gençlere bir mesleği adam akıllı öğretebilelim." görüşünü savundu.

Kavaklı, "Öte yandan; imanlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirelim istiyoruz. Proje imam hatip liselerinin açılmasıyla imam hatip liseleri son senelerde daha az öğrenci kaybına uğramış görünüyor ama toplam beş seneyi dikkate aldığımızda önemli ölçüde kayıp var. İmam hatip liseleri, son senelerde Din Eğitim Genel Müdürlüğünün gayretleri ile program çeşitliliğine gitti. Fen ve sosyal bilimler, hafızlık, teknoloji, spor gibi alanlarda imam hatip lisesi açıldı. İmam hatip programlı meslek lisesi açılmadı. Defalarca yazdım. 100-150 LGS puanı ile imam hatip lisesine gelen öğrenci büyük ihtimalle üniversite kazanamaz. Meslek lisesi programlı bir imam hatipte okusa 4 sene sonra hiç değilse bir mesleği öğrenir. Bakanlıkta duyan olmadı. Seçmeli Kur’an, siyer, temel dini bilgiler derslerini seçen öğrenci sayısının Bakan Selçuk döneminde azaldığı söyleniyor. Bakanlık bu konuda bilgi vermekten kaçınıyor." ifadesini kullandı.

Kavaklı şunları kaydetti:

"İmam hatip ve meslek liselerinin öğrenci kaybı, seçmeli Kur’an, siyer, temel dini bilgiler derslerinin önemsenmemesi ve seçtirilmemesinin üzerine Ziya Selçuk’un, Köy Enstitüleri kurucusu CHP’li bakan Hasan Ali Yücel adına öykü yarışması düzenlediğini ekleyelim. Üstelik bu yıl ikincisi düzenlendi. CHP sözcüsü Milli Eğitim Bakanı’nı niye eleştirsin? 2023 Eğitim Vizyonu düz lise mezunu işsiz sayısını çoğaltmaktan, imam hatip ve meslek liselerinde öğrenci azalmasına yol açmaktan başka bir şeye yaramadı."