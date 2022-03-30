Yeni Akit'ten 'yap-işlet-devret' manşeti: Dev projeler devlete gelir, millete konfor sağlıyor

Yeni Akit gazetesi, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi projeleri örnek göstererek, "Dev projeler devlete gelir, millete konfor" manşetini attı.

Yeni Akit, "Zillet ittifakının hedef aldığı devasa eserler adeta para basıyor: Dev projeler millete gelir, devlete konfor" manşetiyle çıktı. Gazete, 'yap-işlet-devret' modelini ve döviz üzerinden geçiş garantisi verilmesini eleştiren muhalefeti de hedef aldı.

'Yap-işlet-devret' modeliyle yapılan İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü için, "Zillet ittifakı ve fondaş medyanın, 'Kamu zarara uğratılıyor', 'Yandaş zengin ediliyor', 'Buradan kim geçecek' diyerek algı ve iftira ürettiği dev projeler, vatandaşa hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sağlarken, devletin kasasını dolduruyor. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve en geç 2040 yılında tamamen devlete ait olacak olan eserler, Türkiye'nin gelecek vizyonuna da yön verecek" denildi.

Haberde, "Kamu-özel sektör işbirliği projesiyle bugüne kadar 257 projeyle 80 milyar dolarlık yatırıp yapılırken, devlet kasasından finansal kaynak kullanmadan inşa edilen bu devasa projelerin toplam bedeli olan 69 milyar dolar devletin kasasıda kaldı. İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüp Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü hem devlete hem vatandaşa kazandırdı" ifadeleri yer aldı.