Yeni Akit'ten "sütün bir zararı çıktı" haberi

Marketlerde bazı yaygın markalı sütlerin bir litre fiyatı 21 liraya kadar çıkması tartışılırken, Yeni Akit gazetesinde yer alan “Süt içmenin bir zararı ortaya çıktı” başlıklı haber dikkati çekti.

“Kemiklerin güçlenmesine yarar sağlayan besinlerden biri olan süt için ezber bozan bir uyarı geldi. Yani sütün bir zararı ortaya çıktı” denilen haberde, “Süt ürünlerinin bazı insanlarda tahrişe neden olabileceği veya sivilceye neden olabileceği fikrini destekleyen önemli kanıtlar var” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberin bir kısmı şöyle:

“İnekler yavrularını beslemek ve büyümelerine yardımcı olmak için süt üretir. Peynir altı suyu ve kazein, sütteki proteinler, buzağılarda ve sütlerini içtiğimizde bizde büyümeyi ve hormonları uyarır. Bu proteinleri sindirdiğimizde, IGF-1 adı verilen insüline benzer bir hormon salgılarlar. Bu hormonun sivilceleri tetiklediği bilinmektedir. Bazen sütteki hormonlar da kendi hormonlarınızla etkileşime girerek vücudunuzun hormon sistemini karıştırır. Laktoz, sütte bulunan doğal şekerdir. Bebeklikten sonra, insanların laktozu parçalayıp sindirmesi daha zor hale gelir ve laktoz intoleransı olan biriyseniz, akneleriniz, laktoz intoleransından veya alerjik reaksiyondan kaynaklanıyor olabilir. Tüm süt ürünleri sivilceleri eşit derecede etkilemez. Araştırmalara göre şaşırtıcı bir biçimde yağsız süt, diğer çeşitlere göre daha tetikleyici görünüyor.”

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