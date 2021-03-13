Yeni Akit'ten RTÜK'e "Friends" çağrısı: Ahlaksız hayatı özendiren bu dizi yayından kaldırılsın

T24 Haber Merkezi

Yeni Akit gazetesi, Netflix Türkiye'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Friends dizisinin yayınlanmaması için RTÜK'e çağrıda bulundu. Yeni Akit'in haberinde, "3 kız, 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özündiren dizi" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Akit haberinde, Friends dizisinin görselinde bulunan kadınların kollarını sansürlerken, 1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan diziyle ilgili "Netflix, 3 kız 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırmayı hedef alan 'Friends' isimli diziyi Türkiye'de yayın hayatına sokmaya hazırlanıyor" dendi.

Başrollerini Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’ın başrollerini paylaştığı Friends dizisi için "Kültürel yozlaşmaya en müsait olan gençleri hedef alıyor. 'Friends' dizisinde 20'li yaşları oynayan 3 kız 3 erkek, altı karakter oynadıkları sahnelerle gençleri aile hayatından uzaklaştırmaya çalışırken gayrimeşru ilişkilere yönlendirerek ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyor." gibi ifadeler yer aldı.

Yeni Akit, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) dizinin "yayından kaldırılması" için de çağrıda bulundu.