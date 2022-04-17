Yeni Akit’ten Bülent Arınç’a: AK Parti’nin kamburu, suyu bulandırma peşinde

Yeni Akit gazetesi, "Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız." diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç için "AK Parti'nin kamburu" ifadesini kullandı.

Akit gazetesi Arınç'ın "suyu bulandırma peşinde" olduğunu savundu. Akit haberinde şunları kaydetti:

Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi.Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi. Memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuşan Arınç, "Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” diyerek partisine kılçık attı. Arınç, sorunların çözülmediği takdirde önümüzdeki seçimlerde partisinin başarılı olup olmayacağından emin olamadığını da söyledi.

TIKLAYIN | Bülent Arınç: Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti konuşmayla aldatamazsınız