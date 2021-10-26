Yeni Akit'ten AKP'li Meclis Başkanvekili Bilgiç’e: AK Parti'nin dış kapısının dış mandallarından

Hükûmete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Büyük Kulüp’e üye AKP ve MHP’li isimleri de açıklamasının ardından “Biz yazdık sıra sende Tanal! CHP'nin yüzde kaçı Büyük Kulüp'e üye?” başlıklı haberinde TBMM Başkanvekili ve AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç için "AK Parti'nin dış kapısının dış mandallarından" tanımlamasını yaptı.

Yeni Akit haberinde, "CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'den ayrılmış birkaç önemsiz ismin Büyük Kulüp'e üye olduğunu yazarak, "masonik yapılanma" olarak tanınan kulübe mensubiyetini meşrulaştırmaya çalıştı. Mahmut Tanal'ın "Büyük Kulüp" üyeliğinin bügünkü Yeni Akit gazetesinde de haberleştirilmesinden sonra yine paylaşımda bulunan Tanal, '50'ye yakın AK Partili var' deyip üç isim verebildiği listeye bir de Süreyya Sadi Bilgiç ile Muammer Güler'i ekledi. CHP'li Tanal'ın verdiği isimler, bugün AK Parti dışında kalmış, partinin dış kapısının dış mandallarından öteye gitmeyen isimler olması dikkat çekti." ifadesini kullandı.