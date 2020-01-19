Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı Köylü'den çirkin saldırı!

Söz konusu haber aynen şöyle:
Ağır küfürler ve hakaretler eşliğinde bizzat Özmen'e yumruklarla vurarak saldıran Hakkı Köylü, "Sen benim hakkımda nasıl haber yaparsın lan" diyerek bağırdı.
Saldıranlardan bir kısmı ise, muhabirimiz Taha Emre Özdemir'i kumar oynanan odadan dışarı çıkartarak görüntü aldığı telefonunu gasp etti. Saldırganların gasbettikleri cep telefonundan görüntüleri silmeye çalıştıkları öğrenilirken, cep telefonunun halen saldırganlarda olduğu bildirildi.
Öğretmenevini özel kumarhaneye çevirmişler
Bir kamu kurumu olan Kastamonu Öğretmenevi'ndeki lokalin, saat 22:00'da kapanması gerekirken AK Parti milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve beraber kumar oynadıkları bürokratlar ve vekilin yakın arkadaşları için her cumartesi günü özel kumar odası haline getirildiği öğrenildi.
Öte yandan Hakkı Köylü'nün Kıbrıs'ta yüklü miktarda kumar borcuna saplandığı iddia edildi.
Saldırıya uğrayan muhabirlerimiz, şu an hastaneden darp raporu alıp Kastomonu İl Emniyeti'ne götürüldü.