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Yeni Akit, Melda Onur'un fotoğrafını sansürledi

Yeni Akit, TBMM’de CHP'li Melda Onur'un Genel Kurul kürsüsünde kısa kollu tişört giydiği fotoğraflara sansür uyguladı

09 Ocak 2015 17:54

TBMM’de CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Genel Kurul kürsüsüne 'Je Suis Charlie' (Ben Charlie'yim) yazan bir dövizle çıktı. Yeni Akit ise Melda Onur’un kollarına ve kısa kollu tişört giydiği fotoğraflara sansür uyguladı.

Odatv'nin haberine göre, Melda Onur’un kürsüde yaptığı konuşmaya yer veren Yeni Akit, Onur’un daha önceden de Meclis’e pankartla ve tişörtle çıktığını yazdı. Ancak Melda Onur’un Fransa’da katledilen 12 kişi için yaptığı konuşma esnasında giydiği tişörtü açık bularak fotoğraflarına sansür uyguladı. Onur'un degajesini sansürleyen gazete daha önceki eylemleri de haberleştirirken Onur’un kollarına, kısa kollu tişört giydiği fotoğraflarda sansür uyguladı.

Yeni Akit’in Melda Onur’a uyguladığı sansür şöyle:

 

Melda Onur, Çarşı'ya destek vermek için TBMM Genel Kurulu'na üzerinde Kartal resmi olan ve 'Asi Ruhumuz Burada' yazan tişörtle gelmişti. Onur daha sonra konuşmak için kürsüye geldiğinde o tişörtü çıkarmış, altından da Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de polis ve esnaf tarafından öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının basılı olduğu bir başka tişört çıkmıştı.

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