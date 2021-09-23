Yeni Akit manşetinde 'Barınamayanlar'ı hedef aldı: Zilletin yeni oyunu

Yeni Akit gazetesi, artan kira ve yurt ücretleriyle beraber ekonomik açıdan zorluk yaşayan ve "Barınamıyoruz Hareketi" ismiyle buluşarak eylem yapan öğrencileri, "Zilletin yeni oyunu yurt provokasyonu" manşetiyle hedef aldı.

Zekeriya Say imzalı haberde, "PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve İP’in desteğiyle ele geçirdikleri belediyelere ait taşınmazlardaki mütedeyyin kesimlere ait yurtları kapattıkları halde öğrenci görünümlü bir avuç provokatörün geceyi parklarda geçirmesini fırsat bilen azgın azınlık kirli bir manipülasyona imza atıyor. Zillet İttifakı bileşenleri, yurt ve ev kiraları üzerinden geliştirdikleri siyasal söylemlerle “öğrenciler sokaklarda kalıyor” algısı yürütürken, rakamlar AK Parti iktidarında devlet yurtlarının çağ atladığını ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

"Rektör ataması bahanesiyle üniversite gençliğini sokağa dökerek 2. Gezi benzeri kalkışma hayali kuranlar, şimdi de benzer bir senaryoyu yurt ve barınma üzerinden sahneliyor. Ev sahiplerinin bile emlakçılığa soyunarak öğrencilerden yüksek kira ile depozito talep etmesi ve özel yurtlardaki fahiş fiyat artışları nedeniyle devlet yurtlarına olan talep artarken, bu durumu fırsat bilen azgın azınlık kirli bir provokasyon sergiliyor. Fondaş medya ile Zillet İttifakı bileşenleri, öğrenci görünümlü bir avuç provokatörün yurt ve ev kiraları üzerinden geliştirdikleri siyasal söylemlerle geceyi parklarda geçirmesini “öğrenciler sokaklarda kalıyor” şeklinde lanse ederken, istatistikler AK Parti iktidarında KYK yurtlarının altın çağını yaşadığını gözler önüne seriyor.

AK Parti iktidarından önce Cumhuriyet Türkiye’sinde sadece 190 yurt inşa edilirken, 2021 itibariyle bu rakam 4 kat artarak 769’a ulaştı. 2002’de yurt yatak kapasitesi 182 bin 258 iken bugün 719 bin 567 öğrenci KYK yurtlarından faydalanıyor. 2002’de öğrencilerin yüzde 81’i çift katlı ranzalarda koğuş benzeri odalarda ilkel şartlarda barınırken, bugün öğrencilerin yüzde 89’u baza ve karyolalarda otel konforunda ikamet ediyor. AK Parti öncesinde üniversiteli gençlere aylık 9 TL gibi komik bir beslenme yardımı yapılırken, günümüze öğrencilere 63 katı bir oranla aylık 570 TL veriliyor. 2002 yılında Kredi ve Burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550 kişi iken, günümüzde 1 milyon 449 bin 387 öğrenci bu imkandan faydalanıyor. Lisans öğrencilerine verilen burslar ise 45 TL’den 650 liraya yükseltildi. 2002’de 90 TL olan Yüksek Lisans Bursu 1300 TL olurken, 135 TL’lik Doktora Bursu da 1950 lira oldu.

Öte yandan, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve İP’in desteğiyle başta İstanbul olmak üzere bazı belediyeleri ele geçiren CHP ve avaneleri göreve gelir gelmez ilk olarak mütedeyyin kesime ait yurtları hedef aldı. Seçimden önce cami cami dolaşıp mütedeyyin kesime şirin gözükmeye çalışan CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez İBB’ye ait kiralık taşınmazlarda faaliyetlerini sürdüren mütedeyyin vakıf ve derneklerin sözleşmelerini feshetti. İmamoğlu’nun, 7’si Ensar Vakfı, 5’i Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, 4’ü TÜRGEV, 1’i Asitane Kültür Sanat Eğitim Vakfı, 1’i İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı, 1’i de TÜGVA olmak üzere 19 adet yurdun sözleşmesini feshetmesi, “öğrenciler sokaklarda kalıyor” diyen Zillet İttifakı bileşenlerinin ikiyüzlülüklerini açıkça ortaya koyuyor."

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