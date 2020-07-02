Yeni Akit, Sivas Katliamı sanıklarını bu sözlerle yazdı: Aziz Nesin'i protesto eden Sivas'ın yiğit evlatları!

Yeni Akit gazetesi, çoğunluğu Alevi 33 yazar ve ozanın yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı’nın yıl dönümündeki haberi gazetenin birinci sayfasında, "Biz af değil, yeniden yargılama istiyoruz" başlığıyla verdi, sanıkları "mazlumlar" olarak tanımladı.

Birinci sayfada yer alan haberde, Sivas Katliamı sanıkları için, "Suçsuz yere hapse atılan Sivas'ın yiğit evlatları" ifadeleri kullanılan Muhammed Uzun imzalı haberde, "Müslümanların üzerine yıkılan Sivas’taki Madımak provokasyonunun üzerinden tam 27 yıl geçti" yorumu yapıldı.

Haber, şöyle devam etti: " Kur'an'ın devri bitmiştir' diyerek İslam'a yönelik hakaret dolu sözler sarf eden Aziz Nesin'i protesto eden Sivas'ın yiğit evlatları ne yeniden yargılandı, ne de otel yangınının gerçek failleri gün yüzüne çıkarıldı."

Gazete haberinde, Sivas Davası Mağdurları Platformu Başkanı Feyzullah Soykök'ün "Babam cezaevine girdiğinde 5 yaşındaydım. 27 yıl geçti hâlâ alışamadım. Dışarıda elini kolunu sallayarak gezen asıl suçluların bulunmasını ve davanın adil bir şekilde yeniden görülmesini talep ediyoruz" sözlerine de yer verdi.