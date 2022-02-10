Yeni Akit, İyi Partili Uyar’a tazminat ödeyecek

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İyi Parti Disiplin Kurulu Üyesi avukat Akın Uyar’ın gazetelerine açtığı maddi ve manevi tazminat davasını kazandığını yazdı.

Karahasanoğlu, bugünkü "Davacı: İP’li Akın Uyar.. Davalı Akit.. Karar hazır!" başlıklı yazısında, Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi avukat Akın Uyar’ın, Yeni Akit gazetesine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında mahkûmiyet kararı verdiğini ifade etti.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti: Manevi tazminat bir yana..

35 yıllık hukuk hayatımda..

30 yıllık basın hayatımda..

'Bir gazetenin haberinden dolayı, maddi tazminat talep ediyorum' diyeni gördüm ama, kazananı görmemiştim. Onu da görmüş oldum. Bir hâkim, tam da o Cumhurbaşkanı’na suç niteliğinde bir isnatla, ‘yezid’ sıfatını kullanan bir FETÖ’cünün paylaşımını retweet eden kişinin ifşa edilmesini, hukuka aykırı buldu ve tazminata hükmetti.."

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