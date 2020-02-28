Yeni Akit'in şehit haberi için kullandığı 'gülümseyen Berat Albayrak' paylaşımına tepki yağdı

Yeni Akit gazetesinin, İdlib'de şehit olan askerlere yönelik başsağlığı mesajı yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gülümseyen bir fotoğrafını kullanmasına çok sayıda tepki geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” diye yazdı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Akit gazetesi, Berat Albayrak'ın taziye mesajını Twitter hesabından "Albayrak'tan taziye mesajı" paylaşımına, Bakan Albayrak'ın gülümseyen bir fotoğrafını kullanınca, çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından skandal paylaşımı silmek zorunda kaldı.

