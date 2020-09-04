Yeni Akit'in Meryem Uzerli'ye hakaret ettiği haberi tepki çekti

Yeni Akit gazetesinin Meryem Uzerli ile ilgili yaptığı haber sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez çocuk sahibi olacağını açıklayan Uzerli'yi manşetine taşıyan Akit, yaptığı haberin başlığında ve içeriğinde Uzerli'ye hakaret etti.

Haberin içeriğinde de Uzerli'ye hakaretler eden Akit'in tepki çeken haberi şöyle:

Annesi Alman babası Türk olmasına rağmen kendisini Alman olarak pazarlayan, Türkiye'de Muhteşem Yüzyıl adlı rezil dizi ile tanınmasının ardından Berlin'e yerleşen Meryem Uzerli, Batılı laikçi yaşam tarzının paramparça ettiği hayat hikayelerinden birini de veled-i zina olarak dünyaya getireceği günahsız bir çocuğa yaşatacak.

Berlin'e yerleşerek bir kafe açan Uzerli, yaptığı açıklamada "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu çocuğun günahı senin boynunda

Uzerli, veled-i zina ile dünyaya gelecek çocuğunun babasının kim olduğuna ilişkin sorulara ise cevap vermedi. Zina yoluyla dünyaya getireceği günahsız bir çocuğu babasız bir hayat ile baş başa bırakacak olan Uzerli, çocuğun psikoloji dünyasında kalacak derin izlerin de sorumlularından biri olacak. Aile kavramından uzak ve baba şefkatinden yoksun kalacak olan çocuğun günahı Uzerli’nin boynunda olacak. Dileriz ki, Meryem Uzerli, en kısa zamanda meşru yolu bulur ve veled-i zina olarak dünyaya getireceği çocukların hayatlarını karartmaktan vazgeçer."

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