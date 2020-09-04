T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Akit'in Meryem Uzerli'ye hakaret ettiği haberi tepki çekti

04 Eylül 2020 21:09

Yeni Akit gazetesi, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin ikinci çocuğunu beklediği yönünde çıkan haberi, 'Türk kaşarı' ifadesini kullanarak manşetine taşıdı. Uzerli'yle ilgili kullanılan bu ifadeye sosyal medyadan da büyük tepki yağdı.

ETİKETLER

meryem uzerliyeni akit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24