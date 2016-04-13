Yeni Akit hedef gösterdi: Sapkınlara Ankara Üniversitesi kucağı!

Lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks bireylere karşı yaptığı homofobik haberlerle bilinen Yeni Akit gazetesi, “Sapkınlara AÜ kucağı” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde Kaos GL derneğinin Kadın Medya Okulu hedef gösterildi.

Haber metninde Kadın Medya Okulu programı “sözde” diye yazılırken, Kaos GL ve LGBTİ’lerden ısrarla ‘sapkın’ olarak bahsedildi.

Haberde Kadın Medya Okulu’nun ‘öğrencilerin tepkisini çektiği’ öne sürülürken; bu öğrencilerin kimler olduğu ve Yeni Akit’in hangi öğrencilerle görüşüp bu karara vardığı belirtilmiyor.

Akit’te yayımlanan haber şöyle:

“AÜ'de PKK ve DHKP-C'den sonra şimdi de Kaos-GL

SAPKINLARA AÜ KUCAĞI

"PKK terör örgütü ile marjinal sol örgütlerin rahatlıkla zemin bulduğu Ankara Üniversitesinde şimdilerde de sapkınlar boy göstermeye başladı. AÜ ile Kaos GL'nin ortak programında, "eşcinsellerin mağduriyetleri" anlatılıyor.

"AÜ Cebeci Kampüsü'nde geçtiğimiz Mart ayının son 15 günü içerisinde peşpeşe gerçekleşen eşincsel faaliyetleri sağduyu sahibi öğrencilerin tepkisini çekiyor."

Kadın Medya Okulu nasıl bir program?

Kaos GL’nin haberine göre, program ana akım medya eleştirilerinden medyanın cinsiyetçiliğine, ifade özgürlüğü tartışmalarından alternatif medya pratiklerine, haber yazım atölyesinden muhabirlik deneyimlerine; kadınların mevcut medyayı tartışacakları ve kendi medya dillerini kurgulayacakları atölyelerden oluşuyor.

Kadın Medya Okulu programının 17 Nisan Pazar günü buluşması için son başvuru tarihi: 16 Nisan Cumartesi 2016.

Kontenjan: 25 Kişi

Yer: Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü, Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi

Kayıt İçin: kkm@kaosgl.org adresine iyi niyet mektubu ve iletişim bilgilerinizi yollamanız yeterli. (Her atölye için ayrı başvuru alınacak)

27 Mart Pazar, 13.00-17.00

Anaakım Medya: İktidar, Mülkiyet Ve Güç Yapıları: Doç. Dr. Gülseren Adaklı

Medya İdeoloji, Kuramlar: Yrd. Doç. Dr. Şerife Çam

3 Nisan Pazar, 15.00-17.00

Medyanın Cinsiyeti, Cinsiyetçiliği, Cinsiyetçi Dil İle Mücadele: Prof. Dr. Funda Şenol Cantek

10 Nisan Pazar, 15:00–17.00

Medyanın Homofobisi/Transfobisi, Cinsiyetçi Dili: Selen Doğan

Medya da Lezbiyen Biseksüel Kadınların Temsili: Çiçek Tahaoğlu

17 Nisan Pazar, 15.00-17.00

Medya, İfade Özgürlüğü, Nefret Söylemi: Doç. Dr. Zeynep Özarslan

24 Nisan Pazar, 15.00-17.00

Alternatif Medya; Aktivist Müdahaleler: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli

30 Nisan Cumartesi, 15.00-17.00

Haber Yazımı Atölyesi, Söyleşi Teknikleri: Prof. Dr. Funda Şenol Cantek

8 Mayıs Pazar, 15.00-17.00

Söylem ve Etik İlkeler: Prof. Dr. Mine Gencel Bek

29 Mayıs Pazar, 13.00-17.00

LGBTİ Gazetecilik, Muhabirlik Deneyimleri, Deneyimlerin Çoğaltılması: Ar. Gör. Dr. İdil Engindeniz Şahan, Yıldız Tar

Yeni Medyada Etik Sorunlar: Prof. Dr. Mutlu Binark

Yeni Medya Koşullarında Yeni Medya Okuryazarlığı: Arş. Gör.Şule Karataş

Program kadınların katılımına açık ve ücretsizdir.

*Bu program, Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.