Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: PKK’nın barosu zaten var, bıraksınlar da bizim de olsun!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü , Meclis'e getirilen 'çoklu baro' düzenlemesine ilişkin, "Bakmayın siz bunların, 'Çoklu baro olursa, marjinal gruplar ayrı barolar açarlar' itirazlarına bugün tam da, kendilerinin yaptıkları, barolar marjinal grupların elinde imiş gibi yönetiyorlar. 'Yarın çoklu baro olduğunda, PKK’lılar ayrı baro kurabilirler' diyorlar.. Sanki kendileri şu an, PKK’lıların barosu imiş gibi, her olayda teröristler lehine açıklama yapmıyorlar. PKK’nın barosu zaten var, bıraksınlar da bizim de olsun!" değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu, "Türkiye’nin elini güçlendirecek paneller düzenlemesi gereken barolar.. Türkiye’nin tezini dünya hukuk kamuoyuna kabul ettirecek uluslararası toplantılar düzenlemesi gereken barolar bu konuda tek bir etkinlik düzenlediler mi? Hayır. Hatta, Türkiye’nin sınır ötesi harekatının haklılığının hukuki gerekçeleri için, hangi baronun, hangi etkinliği düzenlediğine şahit oldunuz? Bir tane baro bile, bu konuda bir açıklama yapmadı.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Ama aynı barolar; İzmir Barosu’ndan başlayın, Ankara Barosu’na, Diyarbakır Barosu’na kadar sınır ötesi harekâtı engelleyecek açıklamalar yaptıklarını gördük.. Adeta Türkiye’nin baroları gibi değil.. Başka ülkelerin baroları gibi çalışıyorlar. Bakmayın siz bunların, 'Çoklu baro olursa, marjinal gruplar ayrı barolar açarlar' itirazlarına.. Bugün tam da, kendilerinin yaptıkları, barolar marjinal grupların elinde imiş gibi yönetiyorlar. 'Yarın çoklu baro olduğunda, PKK’lılar ayrı baro kurabilirler' diyorlar.. Sanki kendileri şu an, PKK’lıların barosu imiş gibi, her olayda teröristler lehine açıklama yapmıyorlar. Sanki şu anki mevcut barolar, eşcinseller baro kurduklarında, hangi sapkınlıkları temel hak olarak göstereceklerse, onların aynısını hak olarak göstermiyorlar. Sanki DHKP-C’liler baro kurduklarında, ne tehditler savuracaklarsa, aynısını bugünkü mevcut baro yönetimleri yapmıyor. Hatta şunu da belirtelim; bugünkü durum, yarın gelecek olan çoklu barodaki 'eşcinsellerin barosu', 'PKK’lıların barosu', 'DHKP-C’lilerin barosu' kurulma ihtimalinden daha kötü" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, Yarın eşcinseller baro kurarlarsa, sadece eşcinseller ve onları destekleyenler o baroya üye olacak ve açıklama yaptıklarında da, herkes bilecek ki o açıklama, 'Eşcinsellerin barosunun açıklaması'.Tüm avukatlar adına açıklama yapamayacaklar. Üstelik onların karşısında da 'Eşcinsellerin barosu'nun yaptığı açıklamanın yanlışlığını dillendirecek, diğer barolar olacak. Aynısı, PKK’lılar lehine yapılacak açıklama için de, DHPKP-C’liler lehine yapılacak açıklamalar için de geçerli.. Onlar çıkacak açıklama yapacaklar.. Muhafazakârlar da çıkacak, 'Bunların dedikleri hukuka aykırı. Doğru değil' diyecekler. Böylece toplum, eşcinsellerin açıklamalarını, tüm avukatlara fatura etmeyecek.. PKK lehine açıklamaları, DHKP-C’liler lehine açıklamaları, tüm avukatlara fatura etmeyecek.." görüşünü savundu.

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