Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: İyi Parti Sözcüsü'nden özür diliyor ve helallik talep ediyorum

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan bugünkü köşesinde özür diledi ve 'helallik' talep etti.

Karahasanoğlu, "Özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den, Türk aile yapısını dinamitleyecek kavramları özgürlük gibi lanse eden baro sözcülerine bir eleştiri beklediğimizi hatırlattım. Talebimiz bir yankı bulmadı. Cuma günü.. İyi Parti adına, Yavuz Ağıralioğlu’nun basın toplantısı düzenlediği haberini okuyunca bekledim ki, basın toplantısının tamamı, bu konuya hasredilmiş olsun... Değilmiş, genel değerlendirme toplantısı imiş. Ama basına intikal eden, daha doğrusu basın mensuplarının konuşmayı kendilerince çözümlemesi sonucu oluşturulan metin üzerinden bakıldığında, baronun saygısızlığına dokunulmadan, Diyanet İşleri Başkanı’na aktüalite dışı konular üzerinden eleştiri getirildiği izlenimini edindim.'Konuş dediysek' ile başlayan bir yazı ile, Yavuz Bey’i eleştirdim" düşüncesini dile getirdi.

Ağıralioğlu, "Yazım yayınlandıktan sonra, Yavuz Bey’in konuşmasının tamamı, kendi internet sitesinde yayınlandı. 55 dakikalık videonun tamamını izledim. İnternet sitelerinde iki üç sayfa olarak (Yaklaşık 15 dakikalık konuşmaya tekabül eder) haberleştirilen ilk metinlerde olmayan ve Ankara Baro Başkanı’nın sözlerini eleştiren 3 dakikalık bölümün de olduğunu gördüm. İşte tam bu noktada. Yavuz Bey’den ben helallik talep ediyorum. Çünkü ben, 'Ankara Baro Başkanı hakkında aktüel tartışma noktasında bir şey söylemeden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, siyasi iktidar karşısındaki aktüalite dışı bazı yaklaşımlarını eleştirmesi'nin doğru olmadığını belirtmiştim. Ancak aynı konuşmanın tam orta bölümünde, Ali Erbaş’a yönelik eleştirilerin öncesinde, Yavuz Bey Ankara Barosu’nun da haddini bildiren tespitini yapmış.. Tam buraya bir 'nokta' koyalım.. Lafı eğmeden, bükmeden, 'ama' demeden, 'mama' eklemesi yapmadan Yavuz Bey’den özür diliyorum." ifadesini kullandı.