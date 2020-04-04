Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: Bilgiler il il açıklandı, ne katkı sundunuz TTB’ciler?

Yeni tip Koronavirüs vaka sayısı il il açıklandı. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, daha önce verilerin açıklanması çağrısında bulunan Türk Tabipleri Birliği'ni rakamların verilmesi sonrasında sessiz kalmakla eleştirdi.

"Açıklama yapılana kadar, kıyameti kopardılar. Sanki yapılacak açıklama sonrasında, kendilerinin bir değerlendirmesi olacakmış, mücadeleye bir katkıları olacakmış gibi görüntü verdiler. Açıklama yapıldı, ardından toz oldular" diyen Karahasanoğlu, Koronavirüs test sonuçlarını bakanlığa iletmeyen laboratuvarlarla ilgili de Türk Tabipler Birliğini sessiz kalmakla suçladı.

Karahsanoğlu bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Böylesi bir tabloda, artık Tabipler Odası da, o iki laboratuvarla birlikte, salgının yayılmasında sorumlu tutulacak noktaya gelmiştir.. Bu dakikadan sonra, savcılığın sadece laboratuvarlar sorumluları için değil, Tabipler Odası yöneticileri için de soruşturma açması, zorunludur..

“Odanıza üye olan şu şu doktorların sahipliğindeki Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı ve Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı’nın Koronavinüs tespiti yaptıkları hastaların bilgilerini Sağlık Bakanlığı’na vermeyerek, hatta özellikle gizleyerek salgının yayılmasında etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu laboratuvarların sahipleri doktorlar hakkında niçin disiplin soruşturması başlatılmamıştır?” sorusu Tabipler Odası yöneticilerine yöneltilip, gerekli iddianame düzenlenmelidir.

Yok öyle, kaos çıkartmak için “Açıkla, açıkla” diye kafa karıştırıp.

Esas açıklanması gereken bilgilere sıra gelince, “Onlar bizim üyemiz” diyerek, onları koruyup kollamak.

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