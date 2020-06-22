Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: Baroları kaldırmalısınız, ibnelere verilen destek azalır

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, baroların seçim sisteminde değişiklik yapmanın yetersiz olduğunu belirterek, baroların kaldırılması çağrısında bulundu. LGBTİ+'ları hedef alan ve homofobik söylemlerde bulunan Karahasanoğlu, "Barolar kalksa, hayatımızda ne değişir. Ben söyleyeyim: 'Hiçbir şey!' Ha şu olur.. İbnelere sahip çıkan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu sayısı azalır.. İbnelere verilen destekler azalır. Hepsi bu..." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Bunun ötesinde ne bir milim ileri, ne bir milim geri değişiklik olmaz.Milletin seçtiği siyasi iktidara sopa sallayan adamlarla karşı karşıya iseniz.. Sırf onlara hadlerini bildirmek için.. Barolardaki absürt seçim sistemini de değiştirmelisiniz. Hatta daha fazlasını söyleyeyim. Baroları bile kaldırmalısınız. Barolar kalksa, hayatımızda ne değişir. Ben söyleyeyim: 'Hiçbir şey!' Ha şu olur.. İbnelere sahip çıkan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu sayısı azalır.. İbnelere verilen destekler azalır. Hepsi bu.. Bunun ötesinde ne bir milim ileri, ne bir milim geri değişiklik olmaz. Mahkemelerde savunma görevi mi? Avukatlar, bugüne kadar ne yapıyorlarsa, aynısını yapmaya devam ederler... Mesela, devlette çalışan avukatlar, barolara kayıt olmak zorunda değil. Devleti savunmakta, bir eksiklik mi yaşanıyor? Yooo." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, "Barolar kaldırıldığında da.. Özel kuruluşların, şahısların savunmasında, baroya kayıtlı olmaksızın görev ifa edecek avukatlar, hakkıyla savunma görevlerini ifa ederler. Hiçbir şeycik de olmaz.. Ha şu eksik olur diyen bir tane aklı başında baro başkanı var ise. Çıksın söylesin. Ben 15 yıl fiili avukatlık yaptım. Bu süre boyunca, ruhsatımı alana kadarki dönemi saymazsak. Bir defa baroya gitmişliğim yoktur.. Bir avukat, baroda ne yapar ki? Haa. Baro tabelasını kullanıp, milletin seçtiklerine sopa gösterecekseniz.. İşte o zaman, 'baro'nun önemi büyüktür.. Dindar mahalle, dinsiz mahalle demeden, her kesimden, her suçtan sanığı savunup, milyonları kasaya koyacak, sonra da salına salına yürüyecekseniz, 'Baro' levhasının önemi büyük" düşüncesini dile getirdi.

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