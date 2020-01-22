Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü AKP milletvekiline sordu: Gece on ikide öğretmenevindeki  ‘özel oda’da  yanınızdakilerle ne yapıyordunuz?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, danışmanına ‘Annem öldü’ yalanını söylettiği iddia edilen AKP milletvekili Hakkı Köylü’nün Kastamonu'daki öğretmenevinde ‘özel odada’ saat 00.00’da yanındakiler ile birlikte ne yaptığı sordu. Karahasanoğlu bir önceki yazısında Köylü’nün öğretmenevindeki özel odada kumar oynadığına yönelik bir ihbar aldıklarını yazmıştı.

TIKLAYIN | Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: AK Parti milletvekili ‘Annem yoğun bakımda’ diye yalan söyledi, konuyu araştıran muhabirlerimiz darp edildi

Karahasanoğlu bugünkü yazısında, “Hiç yorulmayın Hakkı bey... Ne kadar çok konuşursanız, o kadar yanlışınız ayyuka çıkıyor. ‘Her zaman bulunduğum, oturduğum özel bir odaya ellerinde kamera ve ses kayıt cihazlarıyla birlikte daldılar’ diyorsunuz. Her zaman bulunduğunuz odanın, varsa adınıza düzenlenmiş tapusunu, yoksa özel kullanmanızı tevsik eden makbuzunuzu gösterir misiniz? Bir soru daha: ‘Öğretmenevinde ‘özel’ oda ne demektir, onu da bir izah eder misiniz” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, “Mikrofon olan muhabirimizi zorla dışarı çıkartmayı başarıp, elinde kamera ve cep telefonu olan muhabirimizi ise, elinde ne görüntüler var, onları tespit etmek ve silmek için; ikinci muhabirimizi cebren içerde tutup, kapıyı içerden kilitlemedi iseniz.. Gelen polisler, kapıyı açmanız için, içerdekilere niye seslenme ihtiyacı hissetti? Yoksa muhabirimiz 9 kişiye karşı direnirken, bir yandan da kapıyı mı kilitledi?” düşüncelerini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

O “özel oda”da, cumartesi gecesi saat 24,00’da ne yapıyordunuz?

Buyrun, yüksek sesle açıklayıverin, Sayın Köylü..

Kastamonu’nun sorunlarını mı konuşuyordunuz.

Öğretmenevi’nde bulunduğunuza göre, öğretmenlerin sorunlarını mı konuşuyordunuz?

Ve ne yapıyordunuz?

Dikkat buyrun, kimse Hakkı beyin, evinde hane halkı ile veya misafirleri ile ne yaptığını sormuyor!

Kamuya ait, öğretmenevinde, Hakkı beyin itiraf ettiği üzere “özel oda” olarak tanımlanan bir mekanda, Hakkı bey ve yanındakiler, ne yapıyorlardı?

Söyleyin canım..

Niye çekiniyorsunuz ki?

4 tane basın toplantısı düzenliyorsun.. Masada ne yapıyordunuz, söylemiyorsunuz.

Yazının devamı için tıklayın