Yeni Akit: 'Etkisiz eleman' Haşim abi 'etkili elemanlığa' soyundu

Önce Twitter yasağının kaldırılması, ardından HSYK ve BTK düzenlemeleriyle ilgili verdiği kararlarla hükümetin tepkisini çeken Anayasa Mahkemesi’ni eleştiren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Başkan Haşim Kılıç’ı ‘etkisiz eleman’ olarak nitelendirdi.

Haşim Kılıç’ın ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını ima eden Karahasanoğlu, “Sonucu değiştirmeyen oyları ile ünlü özgürlük hakimi, artık “etkisiz eleman” olmaktan, “etkili eleman” olmaya yelken açtı. Gavurun sitesi Tivitır’a özgürlük(!) kararını organize etti. Altında imzası olmayan kararın verilmesinde, toplantıya başkanlık ettiğini açıkladı(!). Aslında yaptığı açıklama, övünülecek bir şey değil, tam aksine ‘suç belgesi’nin ilanı idi. Olsun. Cumhurbaşkanlığı, her şeye değerdi. Çankaya’ya çıktıktan sonra, ‘toplantı tarihi’nin değiştirilmesinden tutun, “karara imza atmayan hakimlerin toplantıya katılması” usulsüzlüğüne kadar onlarca suçun hesabını, ondan kim sorabilirdi ki?” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Yeni Akit gazetesinin bugünkü (12 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan, ‘Etkisiz eleman’ Haşim abi ‘etkili elemanlığa’ soyundu’ başlıklı yazısı şöyle:

‘Etkisiz eleman’ Haşim abi ‘etkili elemanlığa’ soyundu’

Haşim Kılıç’ı, zor zamanda dik duran bir hakim olarak tanıdık.

Dik duruyordu ama..

Neticeyi değiştiremiyordu..

Dik duruyordu, Refah Partisi’nin kapatılmasına karşı çıkıyordu.. Ama netice 9’a 2 olduğundan, Kılıç’ın kullandığı oyun hiçbir kıymeti harbiyesi kalmıyordu..

Fazilet Partisi’nin kapatılmasına karşı çıkıyordu..

Yine kullandığı oyun hiçbir önemi olmuyordu..

Kullandığı oyun, neticeyi değiştirdiği tek dava, AK Parti’nin kapatılması davası idi..

Ama..

Onda da..

Ne ben ağzımı açayım,.. Ne de siz, merak edin..

Kapatmaya karşı çıkması kesin olan ikinci üyenin kullandığı oyun nasıl değiştiğine bakın..

Aslında Haşim abinin fonksiyonunun aynı kaldığını göreceksiniz..

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“Zor zamanlar”da hep dik durdu ama..

“Zor zamanlar”da dik durmaktan daha zor olanı, “kolay zamanlarda da dik durmak”..

Her zaman “dik durabilmek”..

Dümdüz bir adam olabilmek..

Zor zamanda dik duran Haşim abinin...

Şimdi kolay zamanda yaptıklarına bak!..

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Sonucu değiştirmeyen oyları ile ünlü özgürlük hakimi, artık “etkisiz eleman” olmaktan, “etkili eleman” olmaya yelken açtı..

Gavurun sitesi Tivitır’a özgürlük(!) kararını organize etti..

Altında imzası olmayan kararın verilmesinde, toplantıya başkanlık ettiğini açıkladı(!)..

Aslında yaptığı açıklama, övünülecek bir şey değil, tam aksine “suç belgesi”nin ilanı idi..

Olsun..

Cumhurbaşkanlığı, her şeye değerdi..

Çankaya’ya çıktıktan sonra, “toplantı tarihi”nin değiştirilmesinden tutun, “karara imza atmayan hakimlerin toplantıya katılması” usulsüzlüğüne kadar onlarca suçun hesabını, ondan kim sorabilirdi ki?

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“Etkisiz eleman” özelliği ile maruf Haşim abi, şimdi inceden inceye, Çankaya’ya çıkış yolunda almayı planladığı oyların hesabını yapıyor olmalı..

Tivitır kararı ile, 10 milyon tivitır kullanıcısına sinyal çaktık..

Ordan % 2 oy gelirse!

Youtube’da hazırlıklarımız sürüyor.. Ondan da Yüzde 1.5 oyu toplayabilirsek...

HSYK ve Tam Gün yasalarını iptal ettiğimiz için % 2’şerden toplamda yüzde 4 oyu alırsak....

BTK’dan da yüzde 3 gelse..

TBMM Genel Kurulu’ndaki MİT Yasası çıktığında....

Zor zamanlarda hep karşılarına geçip dik duruş sergilediğim CHP, hemen müracaat eder.. Ben de acilen gündeme alır.. Seçim öncesine iptali yetiştirirsem... Ordan da yüzde 1.5 gelse..

Burda bir nokta koyalım..

Bu hesapları 30 Mart öncesinde, muhalefetin en ince ayrıntısına kadar yaptığını hatırlatayım..

Onlar da..

“AK Parti’ye karşı en güçlü ikinci parti biziz.. Üçüncü partiden bize kayacak oy oranı % 10 olsa..”

Sonra, “Gezi olayları sebebi ile, iktidara karşı oluşan kızgınlıktan dolayı % 5 oy gelse..”

Sonra, “Yolsuzluk iddialarına kanan vatandaşlardan da % 5 oy gelse”..

Diye ne hesaplar yapıldı..

Ne oldu?

30 Mart seçim sonuçlarına bakın. Ne olduğunu görün..

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Benim Haşim Kılıç’a nacizane önerim..

Kimsenin dolduruşuna gelmesin..

Hem kendisine, hem de düne kadarki “dik duruşu”na yazık etmesin..

Baksın Fetullah Gülen’e..

Düne kadar nice insanlar, ne güzel sözlerle iltifatlarda bulunuyordu, Gülen’e..

Aynısı, Tayyip Erdoğan’a karşı.. AK Parti’nin belirleyeceği adaya karşı Çankaya’ya çıkma iddiasındaki Haşim Kılıç’ın da başına gelebilir..

Bizden hatırlatması..

•

Anayasa Mahkemesi tivitır’a özgürlük verdi ya..

Buna en güzel cevap..

İllegalitenin hakim olduğu tivitır’ı; özgürlük zannedenlere, yanıldıklarını göstermekti..

Bunun da yolu, tivitır’ın illegalitesini, Anayasa Mahkemesi üyelerine, bizzat yaşatarak öğretmekti..

Damdan düşenin derdini, damdan düşen bilir..

Ve bu yapılmaya başlandı..

Haşim Kılıç adına, sahte hesaplar açılmaya başlandı..

Haşim Bey de, hemen anında, Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesine bir açıklama koydu: “Gerçek değildir.”

Bakalım, sitedeki yalanlama, ne kadar inandırıcı olacak..

Yalanlamanın ne etkisi olacak..

Tabii şunu da düşünmeli Haşim bey..

Senin mahkeme başkanlığın var. Ordan duyuru yapıyorsun.

Peki gariban vatandaşlar ne yapacaklar?

Nerden duyuracaklar, kendilerine tivitır’da kurulan tuzakları!..