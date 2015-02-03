Yeni Akit: Erdoğan'ı 'Süfyan' adıyla kodlayıp Sincan T Tipi Cezaevi'ne atacaklardı

Yeni Akit gazetesi, 17-25 Aralık operasyonları öncesinde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın “Süfyan” adıyla kodlandığını yazdı. Yeni Akit’in haberinde, emniyet ve yargıya sızdığı öne sürülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaati mensuplarının telefon görüşmelerinde Erdoğan için Sincan T Tipi Cezaevi’nin hazırlandığı iddia edildi.

Yeni Akit’in haberinde “Gazetemiz, gerçekleri görüp paralel çeteden uzaklaşması üzerine yapılanma tarafından takibe alınıp tutuklanan Tamer Barış Terkeşli’nin emniyet arşivinden silinen şok teknik takip kayıtlarını ele geçirdi” deniliyor.

Haberde, “TİB üzerinden yapılan teknik takibe ilişkin tutanakta, Tamer Barış Terkeşli’yle konuşan M.A. isimli şahıs, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşlarının Sincan T Tipi Cezaevine konulacağını, bu cezaevi için Adana’dan özel olarak infaz memurları seçileceğini ifade ediyor. Terkeşli’nin bu duruma tepki göstermesi üzerine, Erdoğan’la ilgili ‘Süfyan ve arkadaşları’ ifadesini kullanan M.A, “Abi yukarı istiyorsa bunda bir hikmet vardır sorgulamayı bırak teslimiyet çizgisini aşma Seni yanlış anlayacaklar diye korkuyorum” ikazında bulunuyor. Yapılanmanın firari MİT İmamı Murat Karabulut’un da isminin geçtiği konuşmada, Terkeşli alınacak personel listesini Süleyman isimli bir şahsa verdiğini söylüyor” ifadelerine yer veriliyor.

Yeni Akit’in bugünkü (3 Şubat 2015) nüshasında Murat Alan imzasıyla yayımlanan, “Kod adı: Süfyan, Cezaevi: Sincan” başlıklı haber şöyle:

Paralel Yapı’nın, 17-25 Aralık darbesi öncesinde toplanarak ‘Süfyan’ diye kodladıkları dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını Sincan T Tipi Cezaevi’ne koymayı planladıkları ortaya çıktı.

Emniyet ve yargıya sızdırdığı militanları vasıtasıyla AK Parti Hükümetini devirmek isteyen paralel örgütün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar için özel cezaevi dahi hazırladığını ortaya koyan belgeleri ele geçirdik. TİB’den silinen ancak özel yöntemlerle geri getirilen teknik takip kayıtlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve AK Parti Hükümeti mensuplarından “Süfyan ve arkadaşları” şeklinde bahsediliyor. Paralelin “Süfyan” şeklinde kodladığı Erdoğan ve ekibinin Sincan T Tipi Cezaevine konulacağı belirtiliyor.

Sincan T tipi, Cumhurbaşkanı

Erdoğan için inşa edilmiş

Gazetemiz, gerçekleri görüp paralel çeteden uzaklaşması üzerine yapılanma tarafından takibe alınıp tutuklanan Tamer Barış Terkeşli’nin emniyet arşivinden silinen şok teknik takip kayıtlarını ele geçirdi. TİB üzerinden yapılan teknik takibe ilişkin tutanakta, Tamer Barış Terkeşli’yle konuşan M.A. isimli şahıs, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşlarının Sincan T Tipi Cezaevine konulacağını, bu cezaevi için Adana’dan özel olarak infaz memurları seçileceğini ifade ediyor. Terkeşli’nin bu duruma tepki göstermesi üzerine, Erdoğan’la ilgili “Süfyan ve arkadaşları” ifadesini kullanan M.A, “Abi yukarı istiyorsa bunda bir hikmet vardır sorgulamayı bırak teslimiyet çizgisini aşma Seni yanlış anlayacaklar diye korkuyorum” ikazında bulunuyor. Yapılanmanın firari MİT İmamı Murat Karabulut’un da isminin geçtiği konuşmada, Terkeşli alınacak personel listesini Süleyman isimli bir şahsa verdiğini söylüyor.

Paralelin zulası deşifre oldu

Paralelin perde arkası faaliyetlerinden rahatsız olup ayrılma sinyali veren Tamer Barış Terkeşli’yi susturmak için yapılan operasyon kapsamında kayda alınan 2011 tarihli görüşmede özetle şu ifadeler kullanılıyor: “

Tib Cd İçerik Menusu Id-Tape

M.A.: Alo abi selamın aleykümmm

T.B.T: Aleyküm selam abim şimdi şeye geçecem abi

M.A.: Nasılsın abi şimdi hafiflettin mi işleri biraz inşallah?

T.B.T: Hamd olsun hamd olsun abi buyur…

M.A.: Abii şey vardı ya hani o gitmeden konulan mesele dünkü toplantıda konuşuldu..

T.B.T: Biliyorum abi bilgim var akşam Mustafa abi aradı…

M.A.: Söylenen gecikmiş mi ne, sana su zan noktasına gelecek bir sıkıntı olmasın diye şey ettim.

M.A.: Şey var ya o mesele…

T.B.T: Hııı Sincan T Tipi mi yoksa diğeri mi abi?

M.A.: Yok yok abi… diğer değil abi Sincan meselesi var ya

Süfyan ve arkadaşlarına hazırlanan…

Ona çok önem veriliyor biliyon… Dün zaten onun stresi vardı toplantıda… Mustafa hoca…

T.B.T: Hıı oranın…

Adanalı memurlar etki altında kalmaz

M.A.: Özellikle Adanalı İnfaz Koruma Memurlarının alınmak istenmesini anlattı… bir de işe alınacaklar listesini oluşturup oluşturmadığını sordu abilere.

T.B.T: Sebep neymiş abi?

M.A.: (gülüyor) Süfyan güçlü bir karakter ya etki altında kalmazmış Adanalı memurlar (gülüyor)…

T.B.T: Alınacaklar listesini Yusuf hocaya vermiştim söylemedi??? Onlar emniyete soracaklardı listedeki …ııı Süleyman beye vereceklerdi??? Ufak tefek değişiklikler olabilir bu kesin liste değil diye söyledim. Sorun olmaz dedi. Birde bak abi ben orada da dedim karşımızdakiler de abdestli namazlı kişiler. Hizmetin yükselişini onlara borçluyuz… Bilmediğimiz mesele şu Murat Karabulut abinin meselesi mi? Vallahi gayretullaha dokunuyoruz gibi geliyor bana.

Abi yukarı istiyorsa bir hikmeti vardır

M.A.: Abi yukarı istiyorsa bunda bir hikmet vardır. Sorgulamak bize düşer mi??? İşte bak hep sana kızdıkları bu işte… aynısını yapıyorsun sorgulamayı bırak teslimiyet çizgisini aşma. Birde geçen aynısını bölgede yaptın. Seni yanlış anlayacaklar diye korkuyorum.

T.B.T: Neyse… abi… isteyen istediğini anlasın…

M.A.: Ne ilgisi var neyse abi çok detaya girmesek iyi olur… Ben rahatsızlığını fazla belli etme demek istedim. Sen nereye getirdin. Boşverelim sebebi hikmetini görürüz bir gün sen de bu konuştuklarındaki isabetsizliği idrak edersin… …

T.B.T: Hayırlısı olsun da ben pek hayırlı görmüyorum ama.. ben geldim şimdi giriyorum abi Cemal abinin de selamları var tamam.

M.A.: Tamam abi selametle tamam gelince haber et…”

Şok etkisine neden olan ses kaydının kumpas kapsamında delil oluşturmak için yapılan dinlemelerde elde edildiği, yapılanmayı deşifre ettiği için de alelacele imha edildiği vurgulanıyor.

‘Kimin uşağıyız’ diyen

Terkeşli’nin kalemi kırıldı

‘Hayalet yapılanma’nın Adana ve Hatay eski sorumlusu Tamer Barış Terkeşli 13 Mayıs 2014’te gazetemize şok ifşaatlarda bulunmuştu. Terkeşli, “17 ve 25 Aralık kirli komplosu 2011’de İstanbul’da katıldığım bir toplantıda planlandı” şeklinde konuşmuştu. Paralel çetenin sözde 3. eyalet merkezi olan Gaziantep imamı Y.K.’nın büyük bir sevinçle kendisine “Başbakan Erdoğan, AK Parti Hükümetinin bakanları ve alt kademelerdeki diğer isimlerle ilgili çok önemli bilgilere ulaştık” dediğini aktaran Terkeşli, ‘Biz bu ülkeyi yıkmaya çalışan, yıllardır memleketin sırtından geçinip sülük gibi kan emenlerle mi savaşıyoruz, onları mı temizlemek istiyoruz yoksa Türkiye’yi istikrara kavuşturan gelmiş geçmiş en aklı başında hükümeti mi bitirmek istiyoruz. Biz kimin uşağıyız diye tepki gösterince kalemim kırıldı” demişti. Terkeşli, rest çekmesi üzerine kendisine de yargı-emniyet kumpası kurulduğunu söylemişti.