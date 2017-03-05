Yeni Akit: Devletin geçiş garantisi milletin cebinden çıkıyor!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi, geçtiğimiz yıl açılan Osmangazi Köprüsü'ndeki yüksek ücretleri eleştirerek "Devletin geçiş garantisi milletin cebinden çıkıyor" paylaşımında bulundu.

Yeni Akit'in haberi şöyle:

Geçtiğimiz yıl açılan Osmangazi Köprüsü'nde yüksek ücretler nedeniyle geçen olmuyor. Devletin şirkete verdiği söz nedeniyle 50 günde kasasından çıkan rakam ise resmi kaynaklar tarafından 225 milyon lira olarak açıklandı

Günlük 40 bin araç garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nün geçiş rakamları açıklandı. Ocak ayında köprüden geçen araç sayısı günde 12 bin olurken, vatandaş 2017 yılının ilk 50 günü için köprüye cebinden 225 milyon TL ödeyecek.



Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayılarını şöyle açıkladı:



Aralık 2016-271 bin 671 otomobil eşdeğer/gün araç

Ocak 2017-380 bin 814 otomobil eşdeğer/gün araç

Şubat 2017-(20 Şubat 2017 dahil)-288 bin 797 otomobil eşdeğer/gün araç.



