Yeni Akit binasından, MHP'li protestoculara ateş açıldı iddiası

Yeni Akit Gazetesi binası önünde, Atatürk'e photoshop'ta makyaj yapıp, 'dayak yemiş' görüntüsü verip, 'Basın özgürlüğümüze karışan Charlie olsun' mesajını Facebook sayfasında yayınlayan gazeteyi protesto etmek için toplanan MHP'li gruba bina içerisinden ateş açıldı.

Kendilerine doğru yöneltildiğini ileri sürdükleri namludan üzerlerine 6 el ateş açıldığı söyleyen MHP'liler, bina önünde "bekleme eylemi" başlatarak kendilerini hedef alan kişi ya da kişilerin gözaltına alınmasını istiyor.

İddia edilen silahlı saldırıdan sonra bazı araçların da hasar gördüğü ileri sürülüyor.

Öte yandan MHP'lilerin de Yeni Akit binasına taşlarla saldırdığı iddialar arasında.