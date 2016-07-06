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Yeni Akit, Atatürk’ün gözlerini şaşı yaptı!

Gazete, Sözcü’yle ilgili yaptığı haberde T.C. ve hilal yıldız simgelerini de kaldırdı

06 Temmuz 2016 01:04

Yeni Akit, Sözcü gazetesine verilen manevi tazminat cezasıyla ilgili yaptığı haberde, gazetenin logosunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini şaşı yaptı, T.C. ve hilal-yıldız simgelerini de kaldırdı.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazetenin haberinde şöyle denildi:

 “Anadolu Ajansı, Sözcü Gazetesi’nin‘Anadolu Ajansı’nda DAİŞ Sorusu’ başlıklı haberi sonrasında, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Sözcü Gazetesi AA’ya 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek.”

Haberde ve haberi paylaştığı Twitter’da kendi hazırladığı Sözcü logosunu kullanan Yeni Akit, Mustafa Kemal’in gözlerini şaşı yaptı.

Sözcü'nün logosu şöyle:

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