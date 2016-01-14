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Yeni Akit akademisyenleri hedef aldı; imzacıların tam sayfa listesini yayımladı!

"İşte o ihanet bildirisine imza atan akademisyenlerin tam listesi" başlığıyla binlerce akademisyen hedef gösterildi

14 Ocak 2016 15:06

Yeni Akit gazetesi, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerin tam sayfa isim listesini yayımladı.

BirGün'de yer alan habere göre; gazete, "İşte o ihanet bildirisine imza atan akademisyenlerin tam listesi" başlığıyla binin üzerinde akademisyenin ismine tam sayfa yer vererek hedef gösterdi.

‘Bu suça ortak olmayacağız’ denilen bildiriyi imzalayan binlerce akademisyen hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu devletin ekmeğini yiyip bu devlete ihanet edenlerin cezalandırılması gerekir” demişti. Ardından AKP'li suç örgütü lideri Sedat Peker akademisyenleri 'oluk oluk kanlarını akıtıp o kanda duş almakla' tehdit etmişti.

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