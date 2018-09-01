Yeni Akit: ABD, doların yerini TL'nin almasından korkuyor

Yeni Akit gazetesi, "ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!” başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide gerçekleştirdiği dev atılımlar neticesinde Türk Lirası'nın uluslararası ticarette doların yerini almasından endişelenen ABD ve dolar lobileri, bu ilerleyişi durdurmak için Rahip Brunson'ı bahane ederek, AK Parti iktidarıyla 16 yılda dünya ekonomisine yön veren ülkelerden biri haline gelen Türkiye'nin önünü tam olarak kesmek istedi” iddiası yer aldı.

Yeni Akit’in ‘özel haber’ ifadesini kullanarak yayınladığı haber aynen şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ekonomide milli seferberlik, ABD'nin siyasi operasyonlarıyla kesintiye uğramasına rağmen kararlılıkla sürdürülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, dış ticarette milli para kullanımını ilk defa uygulamaya çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çokuluslu saldırılar, Türk Lirası'nın uluslararası ticarette doların tahtını sallamasından duyulan korkuyu gözler önüne seriyor. Morgan Stanley'in uluslararası ekonomik literatüre geçirdiği biçimde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu beş ülkenin para birimi 'kırılgan beşli' olarak anılıyor.

Erdoğan'ın Türk Lirası'nın kırılgan olmaktan çıkarılıp dolarla yarışır hale getirilmesine yönelik kararlı adımlarından rahatsız olan ABD, tam iki yıldır Türkiye üzerindeki 'örtülü' operasyonlarını sürdürüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıldır kararlılıkla verdiği ekonomik mücade ile birlikte dış ticarette milli paranın kullanılması, ABD ve dolar lobilerini çıldırtmış durumdaydı.

Türkiye'nin dev yatırım hamleleri ve dış ticaret atılımlarıyla ülke tarihinde görülmemiş bir aşama kaydetmesi tüm dünyanın dikkatini çekerken, ABD ve dolar lobilerinin karanlık operasyonunun da başlamasına sebep oldu.

TÜRK LİRASININ DOLARIN YERİNİ ALMASINDAN KORKTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide gerçekleştirdiği dev atılımlar neticesinde Türk Lirası'nın uluslararası ticarette doların yerini almasından endişelenen ABD ve dolar lobileri, bu ilerleyişi durdurmak için Rahip Brunson'ı bahane ederek, AK Parti iktidarıyla 16 yılda dünya ekonomisine yön veren ülkelerden biri haline gelen Türkiye'nin önünü tam olarak kesmek istedi.

OPERASYON 2016 YILINDA BAŞLADI

2016 yılında Çin ile ilk para takas işleminin gerçekleşmesiyle düğmeye basan ABD ve dolar lobileri, son olarak rahip Brunson bahanesiyle krizi derinleştirmek istedi. 2016 yılında Erdoğan'ın kararıyla tüm ihalelerin dolar yerine TL ile gerçekleştirilmeye başlanmasına tahammül edemeyen ABD yönetimi, rahip kriziyle birlikte asıl amacını da gizlemiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce, dış ticarette milli para kullanılmasının önemine işaret ederek, Rusya, Çin ve İran'a TL ve o ülkelerin paralarıyla ticaret yapmayı teklif etmişti. Bu doğrultuda Çin ile Türkiye merkez bankaları arasında ilk kez para takası 30 Kasım 2016'da gerçekleştirilmişti.

HEDEFTE TÜRKİYE VAR

Türkiye hükümetlerinin 1961'den bu yana 19 defa önünde el bağladığı IMF'den Türkiye'yi kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik sistemli saldırılar, asıl niyetin Türkiye'nin yükselişine damga vurmak olduğunu bir kez daha ortaya koydu.