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Akit, 12 yıl önce gazeteden ayrılan muhabirin adıyla manşet yazdı!

Yeni Akit cumartesi günkü haberini, gazeteden 2003 yılında ayrılan ve şimdi Saadet Partisi Basın Danışmanı olan Halis Mutlu'nun imzasıyla yayımladı

29 Mayıs 2015 02:30

Yeni Akit'in, beş gün önce manşetinden verdiği "2000 Hâkimden Karanlık Plân" başlıklı haberinde, gazeteden 12 yıl önce ayrılan bir muhabirinin imzasını kullandığı ortaya çıktı. Haberde ismi kullanılan Halis Mutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2003 yılında Akit gazetesinden ayrıldığını ve Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir telefon sonrasında haberde imzasının kullanıldığından haberdar olduğunu" söyledi. Haberle ilgili görüşmek üzere Akit'i aradığını söyleyen Mutlu, "Görüştüğüm arkadaşım ismi Ankara bürodakilerin kullandığını söyledi. Halis Mutlu diye biri var mı diye ısrarla sordum, 'yok, mahreç' dedi" ifadesini kullandı. 

Saadet Partisi'nin basın danışmanı Halis Mutlu'nun imzasıyla verilen 23 Mayıs 2015 tarihli haberde, eşi "paralel yapı"nın mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen bir kadın kaynak gösterilerek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) il ve ilçe seçim kurullarında bulunan 2 bin hâkimin seçim sonuçlarına müdahale edeceği ve suçu da AKP'ye atacağı" iddia edilmişti.

Akit'in 23 Mayıs 2015 tarihli nüshası"İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polisin haberle ilgili bilgi almak için kendisini araması üzerine durumdan haberdar olduğunu" açıklayan Mutlu, imzasının izinsiz ve gerçekdışı bir biçimde kullanılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şunları söyledi: 

"İzmir Emniyeti'nden aradılar, 'Halis Bey, 23 Mayıs tarihli '2000 hakimden karanlık plan' haberinizle alakalı görüşmek isteriz' dediler... 'Karıştırıyorsunuz galiba, ben şu an aktif gazetecilik yapmıyorum, haber falan da yazmadım' dedim arayan müdüre... 'Nasıl olur, haberde sizin imzanız var' deyince müdür, nerede çıktı bu haber diye sordum ve 'siz Akit'te değil misiniz' karşılığını aldım...

"İnternetten bakıp kendilerine döneceğimi söyledim. 23 Mayıs'ta benim ismim kullanılarak yapılan haberi gördüm. Emniyet Müdürü'nü arayıp 2003 yılında Akit'ten ayrıldığımı ve bu haberle alakam olmadığını söyledikten sonra Akit'i aradım... Görüştüğüm arkadaşım ismi Ankara bürodakilerin kullandığını söyledi. Halis Mutlu diye biri var mı diye ısrarla sordum, 'yok, mahreç' dedi... Şimdi, yapılan bir haberde ismimi kullanmak alçaklığın, serefsizliğin zirvesi olmakla birlikte İzmir Emniyeti'ne benim telimi kim verdi? Avukatımla görüştüm, konuyla ilgili tum yasal haklarımı kullanarak bu alçaklığın hesabını soracağız..."

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