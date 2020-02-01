Yeni akım tartışma konusu oldu: Evimizde sekse özel bir oda ayırmalı mıyız?

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The Sun gazetesinin Britanya'da 2020'nin "yeni ateşli trendinin" evlerde sekse özel bir oda ayırmak olduğunu ifade etmesinin ardında ülkede yeni bir tartışma başladı.

Aktör Brian Cox'un da evlerinde eşiyle seks için kullandıkları ayrı bir oda olduğunu belirtmesinin ardından The Guardian yeni trendin yaygınlığını sorgulamak için iddianın peşine düştü.

Radyo programcısı ve Happy Relationships kitabının yazarı Lucy Beresford, "Odalarımız çoğumuz için aksiyonun meydana geldiği yerdi. Ancak yatak odanız aynı zamanda telefonunuzu şarj ettiğiniz, kirli çamaşırlarınızı koyduğunuz, bazen çocuklarınızla vakit geçirdiğiniz bir yer. Mümkünse bu şeyleri bir kenara bırakmalısınız. Bu yüzden sekse özel bir odanız olması dahiyane bir fikir" dedi. Beresford, "Odayı istediğiniz gibi dizayn edebilir ve ışıklandırabilirsiniz" yorumunda da bulundu.

Sekse özel oda fikrini desteklediğini belirten ilişki terapisti Silva Neves, "Eğer sekse özel bir oda ayıramıyorsanız, odanızın iki işlevli olduğundan emin olun" dedi. Neves, bütün bir oda ayrılamıyorsa bile seks için kullanılan ürünlere özel bir çekmece ayrılabileceğini ve bazı değişimler yapılabileceğini ifade etti; "Daha çekici yatak örtüleri kullanın, mumlar alın, çocuklarınıza kapıyı çalmadan içeri girmeme kuralı koyun."