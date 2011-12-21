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Sağlık

Yeni AIDS aşısı insanlar üzerinde denenecek!

Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı AıDS aşısında, hastalar için yeni bir umut ışığı daha doğdu.

21 Aralık 2011 02:00

T24 - Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı AıDS aşısında, hastalar için yeni bir umut ışığı daha doğdu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kanada'nın Western Ontario Üniversitesi bilimadamlarından Prof. Chil-Yong Kang'ın geliştirdiği HIV aşısına, insanlar üzerinde denenmesi için vize verdi.

Kanada'nın London kentindeki Western Ontario Üniversitesi kampüsünde açıklama yapan Prof. Chil-Yong Kang, bu noktaya çok zor aşamaları geçerek geldiklerini belirterek, "Aşının insanlar üzerinde denenmesi kararı, hayatımınen mutlu anı oldu. Bu karar, dünyadaki milyonlarca insanın hayatını kurtarmaçabalarımızın en önemli kilometre taşıdır" dedi.

"Sumagen" ilaç firmasının mali desteğiyle yürütülen bilimsel araştırmas onucu ortaya çıkan ve "SAV001" ismi verilen aşı için bundan sonra 3 aşama daha bulunuyor.Birinci aşamada aşı, ocak 2012'den itibaren HIV virüsü taşıyan 30 hasta üzerinde denenecek.

Aşının ikinci aşamasında ise AIDS hastası olmayan ancak yakalanma riski yüksek 600 kişi teste alınarak bağışıklık sisteminin tepkileri belirlenecek.

Aşı testinin son aşamasında ise yine hastalığa yakalanma riski yüksek 6 bin kişi aşılanarak sonuçları tespit edilecek.

Tüm bu aşamaların sonuçları FDA tarafından tekrar incelenerek karar verilecek. AIDS aşısı konusunda bugüne dek insanlar üzerinde denenme aşamasına gelen 3 çalışma bu noktadan öteye geçemedi.


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