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Politika

YENİ ADALET BAKANI MECLİSTE ANDİÇTİ  TBMM (A.A)

10 Mart 2011 17:04

-YENİ ADALET BAKANI MECLİSTE ANDİÇTİ  TBMM (A.A) - 10.03.2011 - Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, TBMM Genel Kurulunda andiçti.  TBMM Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplanan Genel Kurulda üç milletvekili gündemdışı konuşma yaptı.  Daha sonra yeni Adalet Bakanı Ahmet Kahraman kürsüye gelerek andiçti.     Anayasanın "Andiçme" başlıklı 81. maddesi TBMM üyelerinin göreve başlarken andiçmesini hükme bağlıyor. Bu kapsamda, TBMM dışından atanan bakanlar da milletvekilleri gibi şu şekilde andiçiyor:  "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim." Milletvekilleri, Kahraman'ı kutladı.  Bu arada, Adalet Bakanlığı görevini Kahraman'a devreden Sadullah Ergin de Genel Kurula gelerek AK Parti sıralarına oturdu. Ergin, AK Parti, CHP ve MHP'lilerle sohbet etti.   İçişleri Bakanı Osman Güneş ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk dün andiçmişti.

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