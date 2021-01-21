Yeni açılan Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin 'merdivensiz' olduğu iddia edildi

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin 10 yıl süren yapımı tamamlandı ve geçtiğimiz kasım ayında hastane açıldı. Hastanenin merdivensiz olduğu ve yangın merdivenlerinin vatandaşa kullandırıldığı iddia edildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde açılan 150 yataklı hastane, hasta kabulüne başladı. Ancak pandemiden dolayı eksiklikleriyle beraber teslim alınan Vezirköprü Devlet Hastanesi’nin merdivenlerinin olmadığı iddia edildi. Yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine hastane başhekimi, yangın merdivenlerinin servis merdivenleri olarak kullanılacağını, vatandaşın bulabilmesi için ise tabela ve yazılarla acil çıkış merdivenlerine yönlendirileceğini söyledi.

Açıklama yapan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ise bina içinde bölümler arası geçişin sağlanması için farklı alanlarda 8 adet merdiven ve 13 asansör bulunduğunu belirterek iddiaları yalanladı.

İl sağlık müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hastanemizde tasarımı gereği, asansörler ana girişe merkezi bir konuma yerleştirilmiş, merdivenler ise taşımada asansörlerimizi destekleyici olarak yan bölümlere konumlandırılmıştır. Merdivenlerimizin bulunduğu alanlar ve merdiven kapılarımız hem hasta geçişi için kullanıma uygun hem de olası yangın anında dayanıklı, açma kolaylığı sağlayan kapılarıyla yangından koruyucu özelliktedir” denildi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne uğrayarak hastane hakkında başhekim Osman Karakuş’tan bilgi aldı. Usta ve beraberindekiler, yangın merdivenlerinden üst katlardaki polikliniklere çıkarıldı.

Hastaneyi inceledikten sonra açıklama yapan Erhan Usta şunları söyledi: “Burada bize vatandaşın ilettiği bir merdiven meselesi vardı. Merdiven ile ilgili bir sorun olduğu ifade ediliyordu. Başhekime de konuyu sordum. Tüm asansörlerin yeterli olduğunu söyledi. Yangın merdivenlerinin gerekirse servis merdiveni olarak kullanılabileceğini ifade etti. Olabilir, burada başhekimin yapabileceği bir şey yok. Sanki projede bir eksiklik varmış gibi geldi. Başka diğer hastanelere de bakarak yani bu unutulmuş bir şey mi yoksa projenin bir gereği mi bakacağız. Projenin gereği böyleyse yanlış, onu söyleyeyim. O yangın merdivenlerinin merdiven olarak kullanılması mümkün değil. Herkesin asansörü de beklemesi mantıklı değil ama sanki projede bir hata olmuş gibi geliyor.”